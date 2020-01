Un francez este judecat pentru uciderea unei romance de 18 ani. A fost descoperit la 2 ani de la crima

Ziare.

Un judecator de instructie din Besancon, care a emis luni ordinul de punere sub acuzare, considera ca are "suficiente dovezi pentru a-l trimite pe suspectul in varsta de 32 de ani in fata tribunalului penal pentru omucidere intentionata", a precizat pentru AFP procurorul Etienne Manteaux. El prevede desfasurarea unui proces in "cursul anului 2020".Acest agent de securitate, tatal unui copil, care locuia in Mouthe (estul Frantei), aproape de frontiera cu Elvetia, si lucra in apropiere de Lausanne (Elvetia), "spune ca este nevinovat si ca nu a facut decat sa scape de cadavru", a precizat magistratul. ADN-ul sau a fost gasit pe victima, Mihaela Miloiu, ucisa in Elvetia.Trupul ei gol a fost descoperit de catre cherestegii pe 15 decembrie 2016 in padurea din localitatea Frasnois, in Jura franceza, langa granita cu Elvetia.Corpul avea 26 de rani prin injunghiere, dintre care niciuna nu a fost fatala. Potrivit autopsiei, decesul a fost cauzat de mai multe lovituri la nivelul fetei, in urma caroa i-au fost rupti mai multi dinti si oase faciale.Pentru identificarea acesteia, Institutul de cercetare criminala al jandarmeriei nationale din Franta (IRCGN) a efectuat o reconstituire faciala a tinerei pentru a stabili portretul sau robot in 3D. Un apel la martori a fost distribuit pe scara larga in Europa.Anchetatorii elvetieni aveau in atentie la acea vreme o retea de proxeneti romani. Plasati sub ascultare telefonica, acestia pareau sa caute o tanara prostituata, disparuta intre 29 si 30 noiembrie 2016. A fost facuta legatura intre aceasta disparitie, o carte de identitate pe numele Mihaela Miloiu gasita la Sullens (Elvetia) si corpul descoperit.La aproape un an de la moartea tinerei, cea care a fost supranumita "necunoscuta din Frasnois" a fost identificata datorita verificarii ADN-ului ei cu cel al mamei sale, gasita in Romania.Anchetatorii au mers apoi pe fir pana la agentul de securitate, care pe 30 noiembrie 2016 s-a dus la spitalul Pontarlier, nu departe de locuinta sa, pentru a primi ingrijiri la o mana."El a recunoscut ca a facut sex cu victima si a explicat ca apoi ar fi ucis-o niste indivizi", a declarat procurorul. "Dar el nu a spus nimic, nici despre semnalmentele lor, nici despre vehiculul lor, nici despre arma folosita", noteaza Manteaux, remarcand "multiplele sale versiuni".