Franta: Un roman a provocat un incendiu in care au ars peste 100 de masini si rulote

[#Interpellation]#Incendie d'Orvault➡️destruction de 109 vehicules (camping-cars+caravanes+vl) prejudice de 3 millions d'euros-Apres minutieuse enquete, les policiers CLIVA ont identifie & interpelle 1 mis en cause a l'origine du branchement electrique 👉defere ⚖️pour une CI pic.twitter.com/i0iT7BeLOL - Police Nationale 44 (@PoliceNat44) January 25, 2018

Incidentul s-a petrecut pe 16 ianuarie, potrivit France 3 Mai multi romani s-au stabilit de ceva vreme in apropierea parcului de rulote si au creat o instalatie improvizata prin intermediul careia furau curent. Deja societatea care administra campingul raportase ca a platit 50.000 de euro pentru energie electrica pe care nu o consumase. Inca din luna noiembrie un raport intocmit in urma unui control constatase ca exista instalatia periculoasa folosita de romanii care se bransasera ilegal la reteaua electrica a societatii franceze.De la aceasta instalatie improvizata a pornit focul. Dupa ce flacarile au provocat explozia mai multor butelii, incendiul n-a mai putut fi controlat, iar campingul s-a facut scrum cu tot cu parcul de rulote si masini. Per total au ars 109 autovehicule.Politia franceza a informat cu privire la producerea acestui incident inclusiv pe Twitter Paguba societatii care administra parcul depaseste 3 milioane de euro. Romanul a negat initial acuzatiile, insa pus fata in fata cu dovezile video extrase de pe camerele de supraveghere ale societatii pagubite a recunoscut ca s-a bransat ilegal, aratand insa ca nu a vrut sa provoace niciun incendiu.