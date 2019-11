Un roman suspectat de proxenetism a fost arestat preventiv in Franta

Ziare.

com

Sase persoane cu varste cuprinse intre 27 si 60 de ani au fost retinute in cadrul anchetei privind activitati de proxenetism desfasurate in zona orasului Grenoble.Dintre persoanele retinute, un roman in varsta de 27 de ani, considerat liderul retelei infractionale, a fost plasat in arest preventiv, iar alti trei complici - un roman, un moldovean si un francez - au fost plasati sub control judiciar.In cursul perchezitiilor a fost confiscata suma de 9.120 de euro, trei autoturisme si o motocicleta. Potrivit procurorilor, reteaua de proxenetism exploata circa 80 de femei in zona Grenoble.