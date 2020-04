160 de muncitori romani pleaca azi in Germania, dar nu stiu exact unde, ci doar ce vor face

Ziare.

com

Oamenii spun ca li s-a transmis ca merg la adunat de capsune, dar nu unde exact. Cativa dintre ei stiu unde vor ajunge si spun ca ii cunosc pe patroni, pentru ca au mai lucrat pentru acestia, noteaza Antena3.Lucratorii nu se tem de pandemia de coronavirus si pleaca in Germania, pentru ca in Romania nu au unde sa se angajeze.Amintim ca liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat ca ministrul de Interne, Marcel Vela, este chemat in Parlament sa dea explicatii privind unele masuri luate in starea de urgenta. Este vorba in special despre faptul ca a permis sezonierilor romani sa plece la munca in zonele rosii din strainatate, precum Germania.De asemenea, un culegator roman de sparanghel a murit in Germania de COVID-19 , informatie confirmata de MAE la cateva zile dupa ce a aparut in presa germana.