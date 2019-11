In 20 de ani, 35% dintre germani vor avea radacini in strainatate. Cei mai multi in Romania

Foto: DW

In prezent, ponderea medie a migrantilor si a celor proveniti din familii de migranti este de aproape un sfert din populatie, dar procentul urca mult in cazul marilor orase.Diferente semnificative vor exista si in 2040, in orase precum Frankfurt putand sa se ajunga ca 65-70% din locuitori sa aiba un asemenea background.Anul trecut, in Germania au sosit 1,585 milioane de migranti si au parasit tara 1,185 milioane, ceea ce inseamna ca migratia neta, numarul celor stabiliti acolo, a fost de aproximativ 400.000 de persoane.Conform datelor oficiului german de statistica, Destatis, romanii au reprezentat cea mai numeroasa comunitate stabilita in 2018 in Germania, migratia neta in cazul lor fiind de 68.144 persoane.