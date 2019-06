Alegeri intr-un oras din Germania: Un muzician roman a ajuns in turul doi cu un fost politist de extrema dreapta

Ziare.

In primul tur, desfasurat in urma cu trei saptamani, reprezentantul AfD a castigat 36,4% din voturi, in timp ce candidatul crestin-democratilor cancelarului Angela Merkel a castigat 30,3% din sufragii. Octavian Ursu a plecat din Romania in 1990.Desi s-a clasat pe primul lor, Wippel a ratat obtinerea unei majoritati absolute. El ar putea face istorie devenind primul politician AfD care sa ocupe cea mai inalta functie intr-o primarie din Germania, scrie dpa.Alegerile de duminica sunt vazute ca un test al preferintelor electoratului pentru alegerile regionale din Saxonia care vor avea loc pe 1 septembrie.Ceilalti doi candidati in primul tur - Franziska Schubert din partea Verzilor si a Aliantei Civice, care a castigat 27,9% din voturi, si Jana Luebeck din partea formatiunii de extrema stanga Die Linke, care a castigat 5,5 % din voturi - au iesit din cursa.Inaintea votului din orasul cu 56.000 de locuitori, situat la frontiera cu Polonia, actori si producatori de la Hollywood si-au exprimat ingrijorarea cu privire la o posibila victorie in alegeri a AfD, aminteste agentia germana de presa.In cazul in care starea de spirit in viitor va fi "ura si xenofobie", producatorii ar putea fi opriti sa vina in oras, care se autodenumeste Goerliwood avand in vedere numeroasele filme care au fost turnate acolo.Aproximativ 46.000 de alegatori sunt asteptati la urne de la 08:00 dimineata ora locala (06:00 GMT) .