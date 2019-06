Alegerile din Gorlitz trebuie sa aiba urmari, dupa ce un roman a fost ales primar

Toti impotriva unuia?

"Am scapat inca o data!" Multi germani au acest sentiment dupa aflarea vestii ca nu s-a ajuns, totusi, la prima victorie a unui candidat al partidului populist de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile pentru primaria unui oras. Dar nu trebuie sa uitam ca a fost o cursa destul de stransa: 45 la suta au optat pentru AfD in orasul est-german Gorlitz.O alianta politica, dincolo de liniile de partid, s-a format pentru a impiedica victoria candidatului AfD Sebastian Wippel. Atat mostenitorii revolutiei pasnice din Uniunea Crestin-Democrata (CDU), cat si cei ai dictaturii est-germane din Partidul Stangii fac parte din alianta. Astfel, convingerile politice au ajuns pe plan secund - ceea ce nu va lasa rece baza partidului CDU.Dincolo de politica locala, scrutinul din cel mai estic oras al Germaniei simbolizeaza o dilema dificila.AfD este de putin timp cea mai puternica forta politica la nivel comunal, in consiliile municipale si locale, in regiunea din jurul orasului Gorlitz - iar acest lucru este valabil pentru cinci ani, cat dureaza mandatele. Noul "tinut AfD" se intinde pana sus spre Berlin si mai departe spre granita poloneza, pana la Marea Baltica. Victoria candidatului CDU la Gorlitz modifica nesemnificativ aceasta dinamica, in urma careia AfD este pe cale de a deveni un partid popular in estul Germaniei, cu 20 pana la 30 de procente din optiunile electoratului.La alegerilee regionale din toamna, AfD va deveni probabil cea mai puternica forta politica in doua landuri germane. Pentru a se forma deci un guvern regional impotriva AfD, va fi nevoie ca trei sau patru partide sa coalizeze. Asa cum s-a intamplat acum la Gorlitz. Faptul ca CDU a putut colabora inclusiv cu Partidul Stangii la Gorlitz este graitor in acest sens.Printre locuitorii din estul Germaniei care au mai prins fosta RDG, revine in actualitate notiunea peiorativa de "bloc de partide". Aceasta se referea in timpul dictaturii comuniste la niste partide de forma, neimportante, fara profil propriu, create doar pentru a mentine simulacrul unei democratii in plina dictatura. Puterea revenea partidului care detinea majoritatea incontestabila, SED. Chiar daca aceasta comparatie istorica este una gresita, ea semnalizeaza o anume distantare alarmanta intre cetateni si partide.Dupa alegerile regionale, obiectivul va fi impiedicarea accesului AfD la putere. Ceea ce va insemna ocolirea celei mai puternice forte politice (cel putin dupa datele actuale) . Se pune in acest caz intrebarea ce se alege de principiul democratic potrivit caruia cel mai puternic partid conduce sau invita la formarea unei coalitii de guvernare?Si mai sunt si alte intrebari. Ce se intampla cu concurenta intre partide pe baza profilelor lor diferite, daca tot ce fac ele este sa renunte la propriile obiective si la propriii candidati doar pentru a impiedica o anume forta politica sau un anume politician? Mai este aceasta o competitie corecta intre opinii diferite?Aici incep de fapt indoielile serioase: nu duc aceste evolutii la punerea sub semnul intrebarii a actului de a vota in sine? Nu exista astfel riscul de a pierde legitimitatea votului? Mai ales ca s-au auzit de curand si propuneri de genul: sa se voteze pana cand rezultatele vor corespunde necesitatilor anumitor partide?Sigur ca Germania are o responabilitate istorica speciala: niciodata din nou fascism, niciodata din nou dictatura! Nu este insa tocmai aceasta un motiv major pentru a ne ingriji de o democratie activa si dinamica? Cine imparte lumea in "bine" si "rau", cum se intampla prea des in dezbaterile politice actuale, se afla insa pe un drum gresit. Aceasta dihotomie ne aduce aminte de vechi basme germane. Pare sa fie o slabiciune a germanilor sa extrapoleze din acestea un fel de romantism politic. Dar acolo unde emotiile sunt prea tari si ratiunea prea slaba, dispar tonurile intermediare, de gri, ca si disponibilitatea de a face compromisuri. In locul lor apar polarizarea si taberele care se dusmanesc reciproc. In acest fel se reduce credinta in puterea politicii democratice.Rezultatul "bun" de la Gorlitz nu ne poate amagi cu privire la cutremurul politic care zguduie acum Germania, o tara atat de stabila politic decenii la rand. Nu ne referim doar la AfD, ci si la slabiciunea partidelor traditionale SPD si CDU si la ascensiunea aproape de poveste a Verzilor ecologisti. Democratia are nevoie de politicieni curajosi, capabili sa vina cu idei si solutii noi.Cum ar fi de exemplu niste discutii reale despre greseli si despre viziuni? Erori si esecuri, de exemplu, precum cele care fac sa nu poti sa ajungi in orasul Gorlitz in ziua de azi nici cu trenul, nici pe calea aerului. Acesta este un semn de saracie pentru asa-zisul "oras european". De ce nu s-a spus aproape nimic in campania electorala de viziuni de reinnoire a orasului in contextul multinational, avand in vedere ca se afla la intersectia cu tarile vecine Polonia si Cehia? Poate ca o astfel de discutie deschisa spre lume pate fi acum demarata dupa ce alegerile au fost castigate de un politician CDU originar din Romania.Sau ce ati spune de renasterea politicii obiective? Probleme urgente de rezolvat ar fi destule. Daca acestea ar fi puse in primplan, poate ca ar lua apa de la moara polarizarii. Danemarca incearca in prezent acest lucru cu un guvern minoritar. De ce nu? In Germania, asa ceva ar ajuta poate la astuparea unor morminte politice care par sa se intinda in toata tara si sa ajunga pana la Gorlitz.