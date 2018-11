Atac cu cutit al unui roman intr-un oras din Germania

Ziare.

com

Romanul in varsta de 53 de ani l-a atacat pe un german in varsta de 48 de ani, acesta fiind in stare grava, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de revista Bild.Zeci de agenti de politie au fost mobilizati in urma incidentului.Romanul a fugit dupa comiterea atacului, dar in scurt timp a fost prins si plasat in arest preventiv.Autoritatile germane suspecteaza ca este vorba de o altercatie intre doi oameni fara adapost, excluzand ipoteza unui act terorist.