Avocatul Poporului cere Germaniei informatii despre siguranta sanitara a muncitorilor romani sezonieri

Avocatul Poporului vorbeste despre situatia exceptionala din acest moment si masurile de distantare sociala care nu par a fi respectate acolo unde lucreaza muncitorii romani."Traim vremuri exceptionale in care trebuie sa dam dovada de solidaritate si sprijin si, ca atare, va solicit ajutorul in vederea obtinerii unor informatii referitoare la muncitorii din Romania care vin in Germania pentru a lucra in agricultura (cules de sparanghel). Avocatul Poporului, in calitate de garant constitutional al drepturilor si libertatilor fundamentale, este preocupat, intre altele, si de situatia muncitorilor romani sezonieri care se afla in Germania in aceasta perioada", arata Avocatul Poporului in scrisorile trimise autoritatilor din Germania.Avocatul Poporului face referire la starea de urgenta decretata in Romania, dar si la zborurile charter permise din Romania pentru muncitorii sezonieri."Pana la data de 17 aprilie, 1.500 de muncitori sezonieri din Romania au ajuns in Germania cu zboruri charter. Pana la inceputul lunii mai sunt planificate inca 15 zboruri charter cu muncitori sezonieri catre Germania si Marea Britanie, din Bucuresti, Iasi si Cluj Napoca. Persoanele care au plecat ca muncitori sezonieri nu au fost testate, nestiindu-se nimic despre posibilitatea de a fi infectate cu noul coronavirus. Mai mult, unii dintre ei au inceput sa povesteasca despre conditii de cazare care nu asigura igiena minima, cu atat mai putin distantarea sociala, pe care si Germania o implementeaza pe teritoriul sau", mai arata Avocatul Poporului in scrisori.- daca angajatorilor germani li s-a permis aducerea muncitorilor sezonieri dupa ce au facut dovada respectarii, in locurile de cazare si cele de munca, a standardelor de igiena firesti in aceasta perioada?- ce s-a intamplat si ce se va intampla cu muncitorii sezonieri depistati cu coronavirus? Daca exista posibilitatea instituirii izolarii sau a carantinei, cu posibilitatea de a munci pentru muncitorii nou sositi, care trebuie sa lucreze separat de ceilalti angajati timp de 14 zile si nu au voie sa paraseasca sediul companiei?- ce se intampla cu muncitorii sezonieri care se imbolnavesc si au nevoie de asistenta medicala? Cine le pune la dispozitie medicamente? In ce conditii au acces la asistenta medicala specializata in spital?