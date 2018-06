Domul din Koln a fost evacuat de teama unui atentat: Un roman a fost retinut

Ziare.

Incidentul de securitate a avut loc vineri dimineata in centrul orasului Koln. Un individ s-a indreptat in viteza cu o autoutilitara spre catedrala romano-catolica. A coborat si a intrat in imobil, comportandu-se ciudat.Politia germana a intervenit rapid, temandu-se sa nu fie vorba de un atac terorist. Catedrala a fost evacuata si a fost perchezitionata, fara a fi gasite obiecte suspecte.Potrivit unor surse din cadrul politiei germane, soferul vehiculului este un roman in varsta de 26 de ani, domiciliat in orasul german Aachen.Suspectul a fost retinut si a fost audiat. Conform surselor citate, suspectul se afla sub influenta substantelor stupefiante, iar permisul de conducere ii era suspendat.Domul din Koln a fost redeschis dupa ce s-a stabilit ca nu exista niciun risc terorist iminent.