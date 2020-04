Focar de coronavirus la un abator din Germania, unde lucreaza 500 de romani: Cel putin 200 au fost testati pozitiv

LIVE

In total, la aceasta ferma din sud-vestul Germaniei, lucreaza 700 de oameni, din care 500 sunt romani. Dintre acestia, 200-300 au testat pozitiv pentru noul coronavirus, conform Antena 3.Emil Hurezeanu, ambasadorul Romaniei in Germania, spune ca a existat si un caz grav in randul romanilor, persoana care a necesitat intubare si ventilare, insa muncitorul respectiv a fost tratat si externat intre timp."Cazul ingrijorator este al celor cateva sute de muncitori romani care lucreaza, unii si de ani de zile, la o firma mare, de prelucrare a carnii, in sud-vestul Germaniei. E unul dintre cei mai mari furnizori de carne si produse din carne din Germania.iar ei sunt angajati a trei intreprinderi straine, doua din Romania si una din Polonia, care sunt subcontractate de concernul german., cu distanta mica intre ei, dar locuiesc in oras, in conditii decente, nu sunt obligati sa locuiasca in ferme.(cu COVID-19 - n.red.). (...) Multi au fost internati, unul dintre ei aflu acum, din surse romano-germane civice, e vorba de Asociatia Romano-Germana care functioneaza pe baza de voluntariat, multi au fost externati.", a spus Emil Hurezeanu la postul citat.Oana Kriechbaum, avocat PFORZHEIM, reprezentantul Asociatiei Romano-Germane, a dat si ea detalii despre situatie. Ea a precizat ca este vorba despre firma Muller, iar persoanelor confirmate cu coronavirus le este asigurata asistenta medicala, in timp ce cele testate negativ sunt in carantina."Situatia este urmatoarea: 300 de angajati ai acestei firme, Muller, sunt testati pozitiv si sunt transferati in trei centre diferite in care li se asigura 24 de ore grija si asistenta medicala in fiecare zi. Sunt toti asimptomatici, nu au avut simptome nici macar de gripa usoara, dar sunt testati pozitiv.Ceilalti 200 care au fost testati negativ sunt toti in carantina deservita. Asta inseamna ca atat ei, cat si familiile lor sunt dusi la serviciu si inapoi acasa, dar nu au voie sa paraseasca domiciliul nici la cumparaturi, nici sa plimbe cainele", a spus Oana Kriechbaum, la Antena 3.- Ministerul Afacerilor Externe a informat, marti la amiaza, ca dintre angajatii bolnavi peste 200 sunt romani. "Cu privire la informatia conform careia o parte din lucratorii romani ar fi confirmati pentru infectia cu COVID-19, autoritatile germane au indicat ca 300 de angajati ai abatorului sunt confirmati ca fiind infectati cu virusul COVID-19 si au fost introdusi in carantina. De asemenea, la acest moment nu exista date concrete cu privire la cetatenia persoanelor infectate, insa majoritatea acestora (peste 200) sunt cetateni romani", a transmis MAE.Precizam ca, pana acum, 1.963 de romani de peste hotare au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 1.247 in Italia, 560 in Spania, 28 in Franta, 30 in Germania, 69 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg si Suedia.De la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment au murit 87 de cetateni romani aflati in strainatate, 27 in Italia, 18 in Franta, 26 in Marea Britanie, 8 in Spania, 3 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia si unul in SUA.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 21 au fost declarati vindecati: 9 in Germania, 8 in Franta, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.