Fraude de zeci de milioane de euro in Germania cu copii-fantoma din Romania si Bulgaria

Pagube de peste 100 de milioane de euro

Cum functioneaza fraudarea sistemului social german

Cat de raspandita este fraudarea sistemului german de alocatii

Bun venit la Duisburg!

Autoritatile trec in ofensiva

Autoritatile sociale germane responsabile cu plata alocatiilor pentru copii (Familienkasse) sunt pe urma unui nou tip de frauda care vizeaza tocmai acesti bani (Kindergeld) platiti pentru copii in Germania.In regiuni ca Bazinul Ruhr, Berlin, Mannheim, Offenbach sau Magdeburg s-au raspandit infractiunile dupa urmatorul model: un grup organizat falsifica contracte de munca, acte de identitate si certificate de nastere, pe care le depune apoi la aceste case germane pentru familie, responsabile cu plata alocatiilor pentru copii.Infractorii primesc astfel alocatiile, desi copiii pentru care le cer nu traiesc in Germania, nu sunt inscrisi la scoli sau gradinite germane, iar parintii lor nici nu lucreaza in Germania, ca atare nefiind indeplinite practic conditiile de acordare a acestor bani.In spatele celor care depun cererile de alocatii se afla grupuri criminale organizate, cu legaturi in Germania. In plus, prin contractele false de munca, pe care sunt trecute castiguri nesemnificative, se solicita bani suplimentari de la agentia germana a muncii, ajutoare financiare suplimentare care se acorda in Germania persoanelor care nu castiga destul pentru a trai din propriile venituri.Casele germane pentru familie, peste 100 la nivel federal, sunt extrem de ingrijorate de acest fenomen, dupa cum descrie pe larg un articol din "Welt am Sonntag", editia de duminica a cotidianului berlinez Die Welt."Observam de doi ani aceasta inselaciune organizata cu alocatiile pentru copii", spune Karsten Bunk, seful la nivel federal al caselor pentru familie. El adauga ca se lucreaza deja cu alte autoritati germane pentru combaterea fenomenului, care a luat masiv amploare dupa ce s-au anulat restrictiile de calatorie, odata cu extinderea UE spre sud-estul Europei.Numarul cetatenilor din UE care au acum drept de a solicita ajutoare sociale in Germania a crescut considerabil prin extinderea Uniunii, iar Bunk estimeaza ca pagubele suferite de oficiile germane prin aceste fraude depasesc 100 de milioane de euro.Retelele de infractori, de regula provenind din sud-estul Europei, contacteaza familii sarace in tarile lor, carora le promit un trai mai bun daca se muta in Germania, cu bani primiti de la generosul stat german.Apoi, infractorii organizeaza transportul acestor familii, pe care le muta in case darapanate din diverse orase germane, locuintele fiind dotate cu mobilier recuperat inainte de a fi aruncat de cetateni. Deseori, zeci de persoane locuiesc in doar cateva camere.Infractorii deschid conturi bancare pentru parintii familiilor relocate, care nu stiu germana si nu inteleg nimic din ce se petrece. Cardurile lor sunt confiscate de infractori, care apoi depun acte false pentru a primi in numele familiilor aduse in Germania alocatii pentru copii si ajutoare sociale de la agentia germana a muncii.Nelipsite din aceste documente false sunt certificatele de nastere ale copiilor si dovada de inscriere a lor la scoala, precum si contractele de munca cu venit minim si contractele de inchiriere ale acestor locuinte darapanate.Mai mereu, la depunerea cererilor asista si un traducator, care ii ajuta pe cei care depun actele. Acesti traducatori sunt persoane suspecte, pe care autoritatile germane le iau acum in vizor, pentru ca ii banuiesc ca ar fi complici sau autori ai acestor inselaciuni. Practic, contractele de munca falsificate sunt biletul de intrare in sistemul social german, care permite apoi si solicitarea alocatiei pentru copii.Dupa o interpelare adresata de grupul parlamentar al AfD Guvernului de la Berlin, cu privire la alocatiile platite de statul german unor copii din afara Germaniei, ai caror parinti au lucrat doar temporar in Republica Federala, a reiesit ca Germania a platit in 2016 "Kindergeld" in valoare de 537 de milioane de euro pentru copii care nu traiesc pe teritoriul german. In raspunsul oficial se mai mentioneaza si ca s-a constatat partial un "abuz organizat" privind acesti bani.Autoritatile de profil se gandesc insa la abuzuri de amploare. Seful la nivel federal al caselor pentru familie, Karsten Bunk, a declarat ca este greu de estimat nivelul real al fraudelor, dar ca autoritatile verifica pe anumite segmente concrete.De exemplu, o verificare la casele pentru familie din Wuppertal si Dusseldorf a aratat ca, din 100 de dosare de alocatii depuse de romani si bulgari, in fiecare caz pentru 3-4 copii pe familie, in 40 de cazuri au fost inaintate acte cu informatii false. Doar pentru aceste cazuri, pagubele s-ar ridica la 400.000 de euro.In total, casele germane pentru familie platesc alocatii pentru 127.000 de copii romani, respectiv 78.000 de copii bulgari. Bunk spune insa ca nu este de asteptat ca gradul de inselare sa se ridice la 40% si insista ca nu toate fraudele din sistemul social german sunt comise de romani sau de bulgari, probleme fiind inregistrate si cu turcii sau magrebienii.Fraudarea reuseste atat de bine in prezent in Germania din cauza sistemului de protectie a datelor, care nu permite practic schimb de informatii intre autoritatile sociale si celelalte structuri din societatea germana: birouri civice, politie, scoli, agentia muncii.Casa pentru familie NRW West, din landul Renania de Nord-Vestfalia, s-a saturat sa fie inselata si a trecut la actiune. Ea a pus la punct un sistem computerizat de verificare a dosarelor de alocatii, care permite depistarea mai usoara a infractiunilor.De asemenea, casa are trei agenti care efectueaza razii pe teren, dupa cum s-a intamplat la sfarsitul lunii aprilie la Duisburg, cand 30 de reprezentanti ai diverselor autoritati germane au luat la verificat o casa darapanata in care erau inregistrati ca locuitori 18 copii si opt adulti cu nume romanesti.Acasa au fost gasiti doar cinci copii si doi adulti, dar autoritatile germane nu si-au putut da seama dupa o ora de verificari cui apartineau de fapt copiii. Iar restul celor inregistrati la adresa? "Nu sunt momentan acasa, sunt in Romania. Dar nu-i nicio problema, se intorc maine cu totii", le-ar fi spus responsabililor germani o femeie din casa.