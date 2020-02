Germania introduce la 1 martie o noua lege privind imigratia fortei de munca: Se cauta specialisti

Ce este un specialist?

Sa traiesti si sa lucrezi ca strain in Germania? Nu este chiar atat de usor. Republica Federala nu s-a vazut niciodata ca o tara de imigrare. Insa acum are nevoie de peste un milion de specialisti.Nevoit sa actioneze, Guvernul de la Berlin a adoptat o lege care sa faciliteze imigratia din tari terte din afara UE. Aceasta va intra in vigoare la 1 martie 2020. In esenta, legea contine mai multe noutati.Specialistii nu mai sunt doar persoanele care detin o diploma universitara, ci si cei cu o pregatire profesionala calificata care a durat cel putin doi ani si care este echivalenta cu o calificare in Germania.Diplomele trebuie recunoscute in Germania. Acest lucru intra in sarcina Serviciului Central International de Plasament (ZAV) din cadrul Agentiei Federale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Doritorii pot afla mai multe informatii accesand platforma online "".Scopul autoritatilor este de a finaliza recunoasterea atestatelor profesionale in termen de 3 luni de la depunerea actelor necesare. De asemenea, viza pentru specialisti va fi eliberata in maximum 4 saptamani.In principiu, orice specialist dintr-o tara terta, care poate dovedi ca dispune de un contract de munca in Germania si de calificarea profesionala corespunzatoare, poate veni in aceasta tara.Daca pana acum muncitorii calificati straini erau o exceptie, in viitor ei vor deveni o regula care nu poate fi restrictionata decat prin exceptii. Verificarea prioritatii - mai precis posibilitatea ca un angajat din Germania sau din alta tara din UE sa preia respectivul loc de munca - nu se va mai aplica.Meseriile care nu presupun o calificare profesionala nu intra sub incidenta noii legi. Cu toate acestea, cine are o calificare profesionala de baza si poate dovedi un contract de munca sau o oferta de munca in Germania poate urma cursuri de pregatire. Viitorul angajator este obligat sa isi asume calificarea lucratorului, asa incat acesta sa obtina o calificare recunoscuta in termen de doi ani.Oricine poate prezenta un contract de munca sau o oferta de munca va beneficia de un permis de sedere valabil patru ani sau pe durata contractului. Dupa sederea de patru ani, specialistii se pot stabili definitiv in Germania.De asemenea, oricine doreste sa gaseasca un loc de munca in Germania poate veni in aceasta tara timp de sase luni, daca se poate intretine singur si daca are cunostinte de limba germana (nivel B2).Noua lege se aplica si strainilor care doresc sa isi faca pregatirea profesionala sau sa studieze in Germania. In plus fata de cerintele de mai sus, persoanele doritoare trebuie sa fi terminat o scoala germana in strainatate, sa aiba o diploma care le ofera dreptul sa studieze la universitate si sa nu aiba mai mult de 25 de ani.Daca lucreaza in Germania timp de doi ani dupa absolvire, aceste persoane se pot stabili aici definitiv.O reglementare aparte se aplica specialistilor in varsta de peste 45 de ani care vin in Germania. Acestia trebuie sa castige cel putin 3.685 de euro pe luna si sa ateste ca pot dispune de o pensie adecvata.Barierele birocratice sunt reduse si in bransele profesionale care se confunta cu o lipsa acuta de forta de munca. De pilda, medicii, asistentii medicali specializati in ingrijirea geriatrica si informaticienii cu cel putin cinci ani de experienta profesionala nu au nevoie de recunoasterea oficiala a calificarilor.Totusi, angajatorul este obligat sa preia costurile vietii de zi cu zi a persoanei angajate dupa incetarea contractului de munca, precum si costurile expulzarii din Germania, in cazul in care fostul angajat nu paraseste tara de buna voie.In principiu, specialistului i se permite sa isi aduca sotia si copiii minori in Germania, daca poate dovedi ca acestia isi pot asigura traiul zilnic din surse proprii, precum si ca dispun de suficient spatiu de locuit.Nu exista subventii din partea statului.Caritas, asociatia caritabila catolica, a criticat legea, aratand ca se cauta forta de munca si nu si persoane cu familii. Cei care au profesii sociale sau lucreaza in domeniul asistentei medicale cu greu isi pot permite sa isi aduca rudele in Germania, deplange Caritas.In principiu da, insa, din pricina cerintelor, asa-numita tolerare pe baza de pregatire profesionala si angajare este valabila doar pentru un numar mic de persoane. Aceasta se adreseaza strainilor fara drept de sedere in Germania si care au doar statut de persoane tolerate, de pilda, pentru ca nu pot fi expulzate.Persoanele in cauza trebuie sa lucreze mai mult de 35 de ore pe saptamana timp de cel putin un an si jumatate si sa isi asigure in acest fel traiul zilnic. In plus, ele trebuie sa vorbeasca limba germana la nivel B2 si sa nu comita infractiuni.