Guvernul Dancila acuza politia din Germania ca ii discrimineaza pe romani: Ne pune pe toti, ca popor, intr-o lumina nefavorabila

Reactia vine in urma unui apel controversat al politiei din Leipzig, care le-a cerut hotelurilor sa anunte daca primesc romani, saptamana trecuta, stiind ca o banda de hoti din Romania urmeaza sa loveasca in zona."Am aflat cu surprindere si ingrijorare ca la Leipzig, in Germania, Politia le cere hotelierilor sa anunte daca au cazati cetateni romani. Este inacceptabil ca romanii din Germania sau cei care calatoresc in Germania sa fie supusi unei asemenea forme de discriminare care ne pune pe toti, ca popor, intr-o lumina nefavorabila si nedreapta", transmite Natalia Intotero, intr-un comunicat de presa.Ministrul roman a reamintit ca "in Germania traiesc peste 850.000 de romani si persoane de origine romana, reprezentand a cincea minoritate din aceasta tara. Romanii sunt bine integrati si fac cinste Romaniei aducand, in acelasi timp, plus valoare tarii-gazda"."Urmarim indeaproape aceasta situatie ingrijoratoare, mentinand legatura cu MAE si cu misiunea diplomatica a Romaniei la Berlin, unde domnul ambasador face deja demersuri pe langa autoritatile din Leipzig., care a cerut toate datele legate de acest caz, precum si informari legate de evolutiile ulterioare.Romanii sunt cetateni europeni si au drepturi egale cu cele ale cetatenilor din statele de resedinta sau din statele unde calatoresc sau studiaza. Orice forma de discriminare este contrara valorilor europene la care toate tarile membre ale Uniunii Europene au aderat", se mai arata in comunicatul de presa.Politistii germani sustin ca aveau dreptul sa ia aceasta masura, pe care nu o considera discriminatorie. Nemtii sustin ca, in fiecare an, la Highfield, un festival de heavy metal de langa Leipzig, opereaza o banda de hoti de buzunare din Romania.In 2016, oamenii legii au arestat la festival douazeci de hoti romani si asteptau si anul acesta ca banda sa loveasca din nou.(Foto: Hepta.ro)V.D.