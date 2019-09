Mai putina criminalitate organizata comisa de romani in Germania - cine se afla in topul statisticii federale

Clanurile arabe - pe primul loc

Clanurile de criminalitate organizata din Germania au castigat ilegal in 2018 cel putin 690 de milioane de euro prin contrabanda, furturi si frauda. O mare parte din aceasta suma a fost recastigata de stat prin confiscari.In statistica anuala a Oficiului Federal de Criminalistica (BKA), landurile Renania de Nord-Westfalia, Bavaria si capitala Berlin s-au aflat in topul criminalitatii organizate in 2018. Raportul a fost prezentat de presedintele BKA, Holger Munch, si de ministrul federal de Interne, Horst Seehofer.Clanurile arabe s-au extins atat de mult, incat institutia federala le-a acordat un intreg capitol in raportul anual. Nici marile familii din fosta Iugoslavie, Rusia sau din Turcia nu sunt mult mai prejos la capitolul criminalitate.La nivel national, politia germana a efectuat anul trecut 535 de anchete privind criminalitatea organizata.Clanurile arabe si turcesti respectiv kurde au comis in mare parte delicte legate de droguri si furturi. Aceste grupari mafiote, care, conform autoritatilor, au legaturi stranse cu parteneri din alte tari UE, Turcia si Liban, au castigat anul trecut in mod ilegal in jur de 16 milioane euro, dintre care peste doua treimi au fost confiscate de stat.Procuratura din Berlin a confiscat, de pilda, in vara anului 2018 bunurile imobiliare ale unei mari familii de libanezi, in valoare de 9,2 milioane de euro. Bunurile au fost achizitionate in urma mai multor furturi din magazine, locuinte si spargeri de banci.Procentual, la capitolul criminalitate organizata, cetatenii germani reprezinta 32,1% dintre gruparile prinse de Politie. In 2017, erau 28,4%. Pe locul al doilea se situeaza cetatenii turci cu 13,3%. Si aici s-a inregistrat o crestere fata de anul precedent (2017: 10,8%). Urmeaza polonezii cu 8,5%, mai mult de dublu fata de anul precedent.Cresteri au fost semnalate si in randul bandelor sarbesti (+36,2%) si ucrainene (+413,3 %).In schimb, criminalitatea organizata in randul cetatenilor romani din Germania a scazut seminificativ fata de anul 2017, respectiv cu 54 de procente. Injumatatirea cazurilor s-a datorat si prinderii unor bande acuzate de falsificare si furt in Hessa si in Rheinland-Pfals in 2017. Gruparile erau formate din 40, respectiv 50 de cetateni romani.In total, BKA semnaleaza 535 de anchete, 45 grupari de criminalitate organizata si 6.483 de persoane cercetate. Procentul de imigranti implicati in astfel de delicte este de 7,2%.Peste o treime dintre delicte au avut legatura cu contrabanda cu droguri. Pe locul al doilea au fost furturile si spargerile, urmate de fraude si escrocherii.