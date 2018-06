O adolescenta romanca a fost injunghiata mortal intr-un parc din Germania

Ziare.

com

Cadavrul tinerei a fost gasit intr-un parc din centrul orasului Viersen, informeaza, marti Deutsche Welle.Politia din Viersen, situat in apropiere de Dusseldorf, a retinut un barbat turc in varsta de 25 de ani suspectat ca a injunghiat mortal, luni, o adolescenta.Presupusul atacator era cautat de autoritati dupa ce a evitat un control al politiei. El s-a predat ulterior in cursul serii de luni.Potrivit politiei, suspectul era cunoscut autoritatilor, iar orice posibila legatura cu atacul cu cutitul care a avut loc in parcul din Viersen este investigata. Nu este deocamdata clara relatia suspectului cu victima.Victima, o adolescenta in varsta de 15 ani din Romania, a fost transportata la spital insa a decedat in ambulanta ca urmare a ranilor suferite. Nu este clar daca aceasta avea dubla cetatenie, noteaza sursa citata.Potrivit informatiilor, inainte de a se prabusi ea s-ar fi adresat in limba germana persoanelor fara adapost din parc si le-ar fi spus "Mor, mor". Martorii au anuntat politia."Ceea ce s-a intamplat astazi in Viersen este socant. Sunt profund afectat de faptul ca o tanara a fost atacata mortal intr-un parc public", a declarat ministrul de Interne al landului Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reulsaid.Parcul este considerat de localnici o zona bine ingrijita si sigura, conform tabloidului german Bild. Insa zona in care a fost gasit cadavrul ar fi frecventata de persoane fara adapost care consuma bauturi alcoolice. Potrivit martorilor, adolescenta parea bine ingrijita si nu ar fi consumat alcool.Autoritatile au anuntat initial ca sunt in cautarea unui barbat "cu aspect nord-african cu par negru lucios", noteaza Deutsche Welle citand agentia DPA.Gruparea de extrema dreapta Alternativa pentru Germania a notat intr-un mesaj sarcastic publicat pe Twitter ca evenimentul este "inca un incident singular", cu referire la o crima care ar fi fost comisa recent in Wiesbaden de un cetatean irakian identificat drept Ali B. Acesta parasise Germania impreuna cu familia la circa o saptamana dupa ce adolescenta a fost data disparuta. Aplicatia sa pentru cererea de azil in Germania fusese respinsa in 2016. El a fost arestat vineri de autoritati in nordul Irakului si a fost adus in Germania ziua urmatoare. Autoritatile din Wiesbaden au anuntat ca a recunoscut crima.Criticii de dreapta au subliniat ca migrantii potential periculosi carora le-au fost respinse cererile de azil pot profita de pe urma procedurilor de apel care in Germania pot dura o lunga perioada de timp. Astfel de apeluri pot dura chiar si cativa ani intarziind astfel deportarea si permitand migrantilor sa ramana in aceasta tara.