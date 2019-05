O barca in care se aflau si romani s-a rasturnat pe Rin: Trei persoane au murit

Ziare.

"Trei persoane au decedat, printre care si un martor care a incercat sa salveze ocupantii ambarcatiunii si o fetita de sase ani", a anuntat prefectura din Bas-Rhin intr-un comunicat citat de AFP. Conform aceluiasi comunicat, fetita decedata, in varsta de sase ani, si inca o fetita data disparuta sunt de nationalitate germana. Inca o persoana se afla la spitalul din localitatea Selestat.Ele faceau parte dintr-un grup de sapte turisti veniti din Germania, dintre care patru se aflau in acea ambarcatiune, doi adulti si doi copii. Cei doi adulti sunt romani, alti trei romani din acelasi grup fiind ramasi pe malul raului, mentioneaza AFP.In momentul rasturnarii barcii, mai multe persoane au sarit in apa in ajutor. Autoritatile germane si franceze s-au mobilizat apoi in operatiunea de salvare pentru a gasi fetita data disparuta. Cealalta fetita a fost transportata cu elicopterul la spitalul din orasul german Freiburg, dar acolo a decedat.Agentiile de presa nu precizeaza daca a treia persoana decedata este unul dintre romanii aflati in barca gonflabila.