Politistul din Munchen care i-a ajutat pe romani in ziua votului a primit consumatie gratuita pe viata de la doua cluburi din Brasov

Cluburile Kruhnen Musik Halle si Rockstadt au anuntat pe Facebook decizia luata. Pe langa faptul ca a fost numit membru de onoare, politistul a primit si consumatie gratuita pe viata in cele doua cluburi.Vezi si Ambasadorul in Germania dezvaluie cum s-au dus luptele cu BEC pentru voturile diasporei la scrutinul de duminica "Pe politistul din Munchen nascut in Brasov si care a vorbit la portavoce in limba romana il numim MEMBRU DE ONOARE al cluburilor noastre si are consumatie gratuita la noi PE VIATA! Speram ca va ajunge aceasta postare la el si apoi el va ajunge la noi", este mesajul transmis de reprezentantii cluburilor si reluat de un site de muzica Amintim ca in ziua alegerilor europarlamentare mii de romani asteptau sa voteze in Munchen. Jurnalistul Vlad Ursulean a transmis pe Facebook ca Politia a luat decizia de a construi un perimetru din garduri, a bagat pe toata lumea inauntru si in acel moment se considera ca sunt pe teritoriul consulatului, ceea ce insemna ca ar fi trebuit sa voteze cu totii.Jurnalistul a precizat ca unul dintre politisti era roman si ca a vorbit in romana la portavoce. Dupa acea zi, politistul a devenit "eroul votantilor romani".