"Raceala sociala" si numarul tot mai mare de oameni fara adapost. Romanii din Germania

Aproape oriunde in orasele Europei poti intalni persoane fara adapost, care dorm in adaposturi improvizate sau in saci de dormit pe strada. O saltea pusa pe asfaltul rece este de multe ori singura lor protectie. Multi folosesc insa ziare in loc de paturi. Zapada si temperaturile scazute in multe parti ale Europei le pun viata in pericol.Numarul persoanelor fara adapost pare sa fi crescut in ultimii ani. Aceasta tendinta usor observabila de orice european a fost confirmata de cifrele seci ale Asociatiei Europene pentru Locuinte si Persoane fara Adapost (FEANTSA), in cel de-al treilea raport de ansamblu privind excluziunea locativa in Europa.Aspectul delicat al studiului pe care FEANTSA l-a realizat impreuna cu Fundatia Abbe Pierre, dedicata ingrijirii celor fara adapost, se refera insa la "raceala sociala" care a cuprins Europa, pe fondul decalajului tot mai mare intre saraci si bogati.In toate tarile europene cu exceptia Finlandei, numarul persoanelor fara adapost si costul locuintelor au crescut dramatic. Baza de date a statelor se bazeaza pe calcule diferite si, prin urmare, cifrele sunt dificil de comparat. Insa ele documenteaza o tendinta trista.Tarile cu cele mai multe persoane fara adapost sunt Regatul Unit al Marii Britanii - crestere cu 169% (intre 2010 si 2016), Irlanda cu 145% (2014-2017) si Belgia cu 96% (2008-2016).Printre tarile in care costurile locuintelor au crescut cel mai mult sunt Bulgaria, Regatul Unit, Portugalia, Republica Ceha si Polonia.In intreaga Europa, persoanele fara adapost mor cu 30 de ani mai devreme decat restul populatiei. In medie, ele traiesc 10,3 ani fara o resedinta permanenta.Situatia s-a inrautatit si intr-o tara cunoscuta pentru sistemul sau social eficient: Germania. Potrivit studiului, 860.000 de persoane nu au locuinta, respectiv un adapost. Cifrele reprezinta o crestere de 150% intre 2014 si 2016.Se estimeaza ca pana la 10.000 de persoane fara locuinta locuiesc in Berlin. Doua treimi dintre acestia sunt polonezi, romani, bulgari sau slovaci.Aproximativ jumatate din gospodariile sarace din Germania cheltuiesc mai mult de 40% din veniturile disponibile cu locuinta. Exista doar doua tari in care gospodariile sarace sunt si mai afectate de costurile locuintelor, respectiv Bulgaria si Grecia.Media UE este de 42,1%. Studiul defineste "saracia" printr-un venit mediu cu 60% mai mic decat venitul mediu la nivel national, asa-numitul venit median.In Germania se constata de ani de zile scaderea numarului locuintelor sociale, ceea ce a dus si la disparitia preturilor scazute in acest segment, spun expertii. In ansamblu, nevoia de locuinte a crescut ca urmare a imigratiei, mai ales in metropole, ceea ce a dus la cresterea masiva a preturilor.In special tinerii cu venituri mici sunt afectati, mai spun specialistii, care solicita programe de locuinte sociale, oferind exemplul Finlandei, unde a existat un program special, finantat din diverse surse precum donatiile si banii obtinuti din industria jocurilor de noroc.Cu toate acestea, in aceasta tara mica, pana acum au fost construite doar opt pana la zece mii de apartamente.Modelul este dificil de transferat in tari mai mari, cum ar fi Germania, unde cererea nu poate fi pur si simplu finantata prin programe speciale. Insa ideea de baza este ca toti locuitorii ar trebui sa beneficieze de locuinte, capitol la care Finlanda este departe.Cifrele din Germania au crescut si pe fondul includerii refugiatilor in statistica, spun cercetatorii. Este vorba despre 440.000 de refugiati. Cei mai multi nu au un contract de chirie si locuiesc temporar in adaposturi colective.