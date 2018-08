Reactia MAE dupa ce mai multi primari din Germania au contestat alocatiile pentru copiii romani

Ziare.

com

"Romania sustine ferm exercitarea libertatii fundamentale de circulatie in cadrul Uniunii Europene. Aceasta este sprijinita de respectarea principiului nediscriminarii intre cetatenii europeni si, concret, de factori precum accesul egal al lucratorilor la beneficiile sociale corelative muncii prestate sau protectia impotriva nerespectarii legislatiei aplicabile.Astfel, apartenenta la Uniunea Europeana obliga statele membre sa asigure un tratament corect, echitabil si nediscriminatoriu pentru toti cetatenii europeni", se arata intr-un comunicat al MAE remis joi noapteReprezentantii MAE sustin ca, potrivit Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), muncitorii europeni au dreptul de a se stabili si lucra in oricare alt stat membru decat cel ai carui cetateni sunt, beneficiind de avantajele sociale ale tarii de resedinta in aceleasi conditii ca si resortisantii acelei tari, fara nicio discriminare bazata pe cetatenie."Mai mult, in jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene s-a statuat in mod constant ca regula egalitatii de tratament prevazuta in TFUE si in Regulamentul 492/2011 interzice nu numai discriminarile evidente pe motiv de nationalitate, ci si orice forme disimulate de discriminare care, prin aplicarea altor criterii de diferentiere, conduc in fapt, la acelasi rezultat. Alocatiile pentru copii trebuie platite tuturor lucratorilor europeni, indiferent de statul membru din care parintii provin sau in care copiii se afla de fapt", se precizeaza in document.MAE subliniaza ca asigurarea unui sistem eficient si echitabil de punere in practica a libertatii fundamentale de circulatie reprezinta un obiectiv fundamental, urmarit consecvent si consistent de tara noastra atat in cadrul procesului decizional european, cat si in dialogul cu omologii europeni."Romania lucreaza in permanenta alaturi de institutiile europene pentru a se asigura ca lucratorii europeni, si in mod special cei romani, au acces la beneficiile sociale corelative muncii prestate si se asigura, prin reactii si sesizari rapide, ca si in acest caz, ca drepturile oferite de legislatia europeana sunt pe deplin respectate", noteaza MAE in comunicat.Institutia aminteste ca de anul trecut, la initiativa ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, centrul SOLVIT a fost relansat, oferind posibilitatea tuturor celor interesati sa contacteze acest serviciu, prin intermediul numarului TELVERDE 0800 672 507 (disponibil din orice retea nationala) sau a numarului +40 374 300 270 (apelabil din strainatate), respectiv prin intermediul e-mailului solvit@mae.ro si sa beneficieze de suport atunci cand considera ca drepturile dobandite prin calitatea de cetatean al Uniunii Europene au fost incalcate intr-un alt stat membru.A.G.