Revolta la o ferma de sparanghel din Germania: Mai multi romani... au cules capsuni necoapte

Ziare.

com

Anja Hamm, alaturi de sotul ei Gerald si unchiul sau, detin o ferma de sparanghel in apropiere de Darmstadt (Germania).In mod normal, aproape 100 de lucratori sezonieri din Europa de Est vin la aceasta ferma sa culeaga sparanghel, capsuni si cartofi. Acum, in contextul pandemiei, Anja Hamm s-a vazut nevoita sa caute la muncitori germani pentru recolta din aprilie, dar acestia "nu stiau sa foloseasca cutitul cu care se taie sparanghelul", scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung Insa la jumatatea lunii aprilie, dupa cum stim, mai multi romani au putut sa plece in Germania pentru munca sezoniera. Anja Hamm a fost usurata:"Au venit primii romani, au crescut cantitatile recoltate de sparanghel si au fost culese si primele capsuni. Totul a decurs bine trei saptamani", a povestit ea ziarului german.Insa, la scurt timp dupa ce s-a incheiat perioada obligatorie de carantina, cativa muncitori romani sezonieri au inceput sa nu mai tina cont de instructiuni. Unii chiar au cules capsuni verzi, care fiind necoapte evident ca nu se vand. Asta inseamna o pierdere economica pentru ferma lui Hamm.De aici a pornit un intreg scandal intre cei care detin ferma si lucratorii romani."Sunt niste insulte pe care mi-as dori sa nu le fi spus, insa e prea tarziu", a povestit Anja Hamm.Lucratorii "rebeli" i-au si amenintat pe cei care nu au vrut sa participe la "revolta", fiind vorba de cativa romani: "O sa-ti gasesti familia din Romania in scaun cu rotile, cand te intorci!".Dupa acest incident, opt romani, cei de la care a si pornit asa numita revolta, si-au dat demisia de la ferma Hamm. Asta in conditiile in care recolta nu este deocamdata culeasa, potrivit sursei citate.Romanii au plecat apoi in Turingia, iar Anja Hamm banuieste ca a fost un complot la mijloc: intre romani si unul din competitorii sai de pe piata.A.D.