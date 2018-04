Romani condamnati la inchisoare la Berlin: Au ucis o capra de la zoo pentru ca le era foame

Ziare.

com

Unul dintre ei - care a primit pedeapsa cea mai mare - mai fusese condamnat in Germania pentru furt.Cei doi romani, ambii in varsta de 29 de ani, au patruns pe 18 februarie in parcul berlinez Hasenheide. Cel condamnat la zece luni de inchisoare a ucis capra, in timp ce complicele sau era atent ca sa nu fie observati.Ei au fost insa prinsi de politie, care a fost alertata de persoane ce au auzit tipetele animalului. La proces si-au recunoscut fapta, invocand insa ca le era foame dupa ce nu mancasera de mai multe zile intrucat angajatorul lor nu le-a platit salariile.Cei doi romani au venit la Berlin in luna ianuarie si lucrau acolo ca muncitori in constructii.