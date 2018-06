Romani tinuti ca in lagar in Germania - doi dintre ei au murit, iar MAE verifica situatia (Video)

Ziare.

Site-ul StiriDiaspora.ro a publicat imagini care arata ca romanii sunt tinuti in niste baraci. Aici locuiesc in jur de 700 de romani care culeg sparanghel si zmeura.Saptamana trecuta, un roman de 43 de ani a inceput sa se simta rau si le-a cerut sefilor sa cheme ambulanta. Dar, din cauza ca nu avea contract legal de munca si nici asigurare medicala, sefii nu au chemat salvarea sperand ca isi va reveni, insa, omul a murit.In urma cu mai multe saptamani, un alt roman de 48 de ani a murit din cauze necunoscute.Miercuri, MAE a anuntat ca o "echipa consulara mobila din cadrul Consulatului General al Romaniei la Bonn s-a deplasat deja la fata locului pentru a acorda asistenta.Conform datelor preliminare obtinute pe plan local, decesul unuia dintre cetatenii romani ar fi survenit pe fondul unor probleme anterioare de sanatate, iar pentru al doilea caz de deces ancheta autoritatilor este in curs de desfasurare".