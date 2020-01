Romania, principala tara de origine a imigrantilor in Germania, in 2018

Romania - principala tara de origine, dar si de relocari

Cabinetul federal german a discutat miercuri raportul ministerului de Interne (BMI) privind migratia pentru anul 2018. Conform cifrelor oficiale, in jur de 1,59 milioane de oameni au imigrat in Germania, iar 1,19 milioane au parasit Germania. Imigratia neta a fost de aproximativ 400.000 de oameni.Dintre toti imigrantii sositi in Germania, 66,9% proveneau dintr-o alta tara europeana - 53,0% din tarile UE si 13,9% din alte state europene. Europa a fost, de asemenea, principala regiune tinta a emigrarii din Germania: aproximativ doua treimi din toti oamenii care s-au mutat din Germania au ales ca destinatie o alta tara europeana (66,1%). 54,3% au emigrat in state membre ale UE (2017: 51,8%).Ca si in 2017, Romania a fost principala tara de origine a imigrantilor (15,1% din totalul imigrantilor), urmata de Polonia (9,2%) si Bulgaria (5,2%). Celelalte tari de origine cantitativ importante in 2018 au fost Italia, Croatia, Turcia, Ungaria si Statele Unite.S-au inregistrat cifre in scadere ale imigrarii din tari nesigure pentru cei care solicita protectie. In 2018, imigratia din Siria a reprezentat 1,9% din imigratia totala, fata de 3,3% in 2017.Cele mai importante destinatii pentru relocari in 2018 au fost tot Romania, Polonia si Bulgaria. Astfel, in cazul acestor state se poate observa un nivel ridicat de migratie continua in ambele directii.In cifre exacte:Romania: 238.824 vs. 176.451Polonia: 146.209 vs. 127.041Bulgaria: 81.793 vs. 56.703