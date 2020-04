Romanii care muncesc in Germania pot cere ajutor la o linie telefonica gratuita in limba romana, daca au probleme

international@bns.ro

In cadrul BNS functioneaza Centrul BNS de informare, consiliere, orientare si servicii-suport acordate cetatenilor romani care se afla sau se vor afla in scop de munca in Germania, unde consilierii centrului ofera servicii de consultanta referitoare la legislatia UE si cea din Germania si din Romania care reglementeaza munca in regim sezonier sau detasare, programul de munca, perioada minima de odihna, salariul minim, concediul anual, siguranta la locul de munca, documentatia necesara inaintea plecarii, precum si informatii si servicii specifice pentru fiecare caz in parte.Centrul BNS poate fi contactat de luni pana vineri, de la 8 la 18, la telefon +40 (0) 21 313 59 74, 0724 046 455, email:Avand in vedere solicitarea actuala a statului german de a primi lucratori sezonieri pe teritoriul sau, in contextul situatiei generate de pandemia COVID19, dorim sa facem cunoscut tuturor celor interesati faptul ca lucratorii romani pot contacta telefonic centre de consiliere si informare de pe teritoriul Germaniei in cazul in care se afla in dificultate.A fost infiintata Linia telefonica gratuita a proiectului Faire Mobility al sindicatelor germane, in parteneriat cu Blocul National Sindical.Recomandam persoanelor care se afla in Germania in scop de munca sa contacteze consilierii prin aceasta linie telefonica, unde vor primi sfaturi pertinente si informatii actualizate, precum si asistenta in rezolvarea situatiilor individuale.In acest fel venim in sprijinul lucratorilor care, datorita pozitiei lor vulnerabile si situatiei specifice de munca la nivel transnational, au nevoie de sprijin pentru a-si revendica si exercita drepturile.