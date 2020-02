Romanul ucis in atacul armat din Germania a fost repatriat. MAE anunta ca a platit transportul

Ziare.

Din dispozitia ministrului interimar al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu , sumele necesare repatrierii au fost asigurate din fondurile speciale alocate bugetului MAE pentru gestionarea situatiilor de criza consulara.MAE, prin intermediul reprezentantilor Consulatului General al Romaniei la Bonn, a acordat asistenta consulara familiei persoanei decedate, prin indeplinirea tuturor procedurilor specifice in astfel de cazuri, arata sursa citata."Ministerul Afacerilor Externe adreseaza multumiri companiei aeriene TAROM si reprezentantilor aeroportului international Frankfurt pentru sprijinul acordat in demersurile de repatriere, membrii de familie ai victimei insotind transportul funerar cu acelasi zbor", se mentioneaza in comunicat.Un tanar de 23 de ani dintr-o comuna din Giurgiu, care lucra legal in germania de cativa ani s-a aflat printre cele noua victime ale atentatului din Germania.