"Sclavie moderna" in abatoare

Nu isi divulga numele, dar spune ca este din Sibiu. Barbatul de aproximativ 50 de ani cu parul rar si negru sta in fata unei cladiri din caramida cu doua etaje din Rosendahl, un sat din regiunea Munsterland. "Cladirea aceasta darapanata este in carantina din cauza coronavirusului", afirma el.Barbatul, care vorbeste cu greu germana sau engleza, nu pare sa inteleaga ce inseamna "carantina" in Germania, respectiv sa stai in casa. Poarta o masca de fata din hartie, dar in jurul gatului, gura si nasul fiind libere.A lucrat, la fel ca multi dintre compatriotii sai, in abatorul "Westfleisch" din Coesfeld pe care autoritatile l-au inchis temporar. Decizia a venit pe fondul presiunii publice ce s-a declansat dupa aflarea vestii ca un numar necunoscut de angajati straini ai companiei au fost testati pozitiv pentru coronavirus.Numarul de persoane infectate este in prezent de peste 200, dintre care multi sunt romani, bulgari si polonezi.Muncitorul roman din Rosendahl nu poate sau nu vrea sa spuna alaturi de cati alti compatrioti locuieste in acelasi adapost. El estimeaza ca ar fi vorba despre douasprezece persoane, poate chiar mai multe.Nicio instiintare scrisa sau vreun reprezentant al autoritatilor nu avertizeaza asupra faptului ca aceasta cladire se afla in carantina. Pe cutiile de scrisori de la intrare poti insa descoperi o multime de nume romanesti.In timpul conversatiei cu barbatul din Sibiu, se apropie de noi un alt roman, avand un pachet de oua sub brat. Supermarketul se afla la o aruncatura de bat.Nimeni nu se simte cu adevarat responsabil pentru protejarea lucratorilor straini, se plange Anne-Monika Spallek, purtatoare de cuvant a Partidului Verzilor din regiunea Coesfeld.Problema este "impinsa inainte si inapoi intre municipalitati, district si landul Renania de Nord-Westfalia", a spus aceasta pentru DW.De asemenea, ea atrage atentia asupra contractelor pe care compania "Westfleisch" le-a incheiat cu subcontractanti ce angajeaza lucratori din Europa de Sud-Est.Autoritatile sanitare din Germania actioneaza doar atunci cand cineva s-a imbolnavit, spune Spallek. Potrivit politicianei ecologiste, "Westfleisch" ar fi pasat subcontractantilor responsabilitatea pentru cazarea angajatilor straini.Or, ea se indoieste ca aceste firme respecta intotdeauna reglementarile legale, precum cele privind combaterea infectiilor in spatiile de cazare colectiva.Reglementarile prevad "ocuparea individuala a spatiilor de dormit". De asemenea, persoanele infectate ar trebui izolate din timp.Anne-Monika Spallek spune ca lucratorii carantinati asemenea romanilor din Rosendahl trebuie sa beneficieze de mancare si de alte lucruri necesare.Dupa conversatia noastra cu muncitorul roman, la fata locului a ajuns un microbuz.Din el au coborat reprezentanti ai Oficiului de Ordine Publica, Autoritatii Centrale pentru Straini si ai Oficiului Sanitar.Purtand echipament de protectie, acestia au intrat in cladirea cu lucratori romani. Se pare ca este pentru prima oara cand romanii de aici sunt testati. Ulterior, autoritatile din Coesfeld au anuntat ca au fost prelevate probe de la 930 de angajati ai "Westfleisch"."Cam tarziu", remarca unul dintre locatarii cladirii la sosirea oficialilor. In cealalta parte a strazii intalnim o femeie careia ii pare rau pentru lucratorii straini de la "Westfleisch"."Este vorba despre oameni foarte saraci, adapostiti si exploatati in cartiere deteriorate", spune ea. Un barbat mai in varsta adauga ca multi oameni nu mai merg la cumparaturi in supermarketurile vecine de teama sa nu intalneasca acolo romani infectati.La o distanta de 15 minute de mers cu masina, pastorul Peter Kossen demonstreaza, alaturi de alte persoane, in fata intrarii principale a abatorului "Westfleisch". Scandalul "putea fi prevazut inca de acum cateva saptamani", spune teologul catolic in varsta de 51 de ani din Lengerich.Potrivit acestuia, multi dintre angajatii straini ai abatoarelor sunt cazati in spatii colective de cazare si baraci supraaglomerate si mucegaite.In aceste stabilimente nu poate fi respectata distanta de siguranta, mai spune el pentru DW. "Acelasi lucru este valabil si in autobuzele aglomerate care transporta lucratorii la fabrica de carne". Kossen tine in mana o pancarta pe care a scris: "Opriti sclavia moderna!"In spatele lui, din cand in cand, bariera din curtea fabricii se ridica si se coboara. Chiar daca autoritatile au inchis acest abator, camioanele si unii angajati parasesc in mod regulat fabrica."Westfleisch" explica pe siteul sau ca angajatii infectati si persoanele care au intrat in contact cu acestia sunt in carantina la domiciliu. Compania mentine o legatura stransa cu angajatii, se mai precizeaza.Scandalul are consecinte la nivelul districtului Coesfeld. Desi in Renania de Nord-Westfalia restrictiile socio-economice impuse de autoritati vor fi relaxate incepand de luni (11 mai), la Coesfeld, in Munsterland, ele vor ramane in vigoare pana cel mai devreme 18 mai.