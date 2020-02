Tacere in cazul romanului impuscat de un extremist de dreapta la Hanau

"Era sa lesin"

Nu putea fi doar o coincidenta: in seara atentatului de la Hanau, parintii lui Viorel i-au recunoscut masina la locul crimei, in imaginile difuzate pe toate canalele TV. Automobilul era gaurit de gloante, parbrizul - acoperit cu o folie aurie. In plus, la acea ora, baiatul de 23 de ani s-ar fi intors deja de la lucru.Terifiati, parintii au sunat la politie. Abia peste 24 de ore, autoritatile germane au confirmat public identitatea tanarului ucis.DW a aflat aceste detalii de la Erich Mocanu, cunoscut al familiei victimei si co-fondatorul Organizatiei AEBS pentru drepturile cetatenilor. Mocanu se afla in contact permanent cu familia, care doreste sa ramana departe de presa.In seara atacului terorist de la Hanau , in care extremistul de dreapta Tobias R. a impuscat mortal 9 persoane, Mocanu a fost primul care a vorbit in mediile sociale despre faptul ca una dintre victime este originara din Romania Autoritatile germane confirmasera numarul victimelor, faptul ca atacatorul si mama acestuia au fost si ei ulterior gasiti morti, cat si identitatea catorva persoane ucise. Nimic despre Vili Viorel Paun."Am cautat peste tot, am dat telefoane, nu s-a vorbit in presa, nu s-a vorbit niciunde", spune Mocanu. "Tatal copilului m-a contactat pe Facebook si mi-a spus: 'Vino repede la Hanau, copilul meu e impuscat!' Nu mi-am dat seama despre ce este vorba. L-am sunat si cand am auzit, era sa lesin."In lipsa informatiilor oficiale detaliate, speculatiile au inceput sa curga in presa si pe Facebook. Timp de o noapte si o zi, nimeni nu a stiut exact daca un cetatean roman a fost implicat in atentatul terorist.Acasa, familia vedea ingrozita, in mod repetat, la fiecare buletin de stiri, imaginile cu masina tanarului, ramasa inca la fata locului. Nimeni nu putea sa le spuna parintilor unde este Viorel: nici spitalele din zona, nici Politia."Lucra la o firma de curierat. Se pare ca, in drum spre casa, s-a oprit la un chiosc sa-si cumpere ceva. Si acolo, ucigasul l-a impuscat", a declarat Mocanu pentru DW.Redactia DW in limba romana a contactat pe 20 februarie in nenumarate randuri atat Politia, cat si procuratura germana. Nici reprezentantele diplomatice si consulare ale Romaniei in Germania nu puteau confirma decesul unui cetatean roman. Intr-un final, la aproximativ 24 de ore de la atacul armat, ceea ce vazusera parintii nu era, intr-adevar, o coincidenta: Ministerul Afacerilor Externe din Romania a informat ca autoritatile germane confirmasera moartea lui Viorel Paun Multi s-au intrebat de ce autoritatile au intarziat atat de mult sa ofere informatii despre tanarul roman ucis la Hanau. "Doar avea actele de identitate asupra sa, se vedea numarul masinii, inmatriculata in Germania. Nu inteleg!", spune Mocanu.Joi, familia va transporta corpul neinsufletit al tanarului inapoi in Romania. Erich Mocanu povesteste ca parintii lui Viorel nu au aflat nici in prezent, la o saptamana dupa incidentul tragic, circumstantele exacte ale mortii tanarului."La fel ca toate celelalte victime, vor primi despagubiri din partea landului Hessa. Iar statul roman plateste transportul inapoi in tara", a aflat Mocanu de la parintii baiatului. Ministerul roman de Externe s-a ocupat de organizarea repatrierii defunctului.Viorel Paun va fi inmormantat in locul sau natal, localitatea Singureni, din judetul Giurgiu, la sfarsitul saptamanii.