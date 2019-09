Un avion care venea de la Londra a aterizat la Frankfurt de urgenta din cauza a doi romani (Video)

Ziare.

Martori citati de Digi24 sustin ca cei doi se comportau ca si cum ar fi fost sub influenta drogurilor. Unul dintre ei adresa injurii celorlalti pasageri si membrilor echipajului.Astfel, s-a decis ca nu se poate zbura in acele conditii, iar avionul a aterizat la Frankfurt. Pasagerii au primit cazare peste noapte si li s-a pus la dispozitie un zbor la ora 13:00, astazi. Initial ei trebuiau sa ajunga in Romania la 4 dimineata.Cat despre cei doi pasageri care au facut scandal, ei au fost preluati de politie.