Un fermier neamt care a muncit un roman pana la moarte s-a ales doar cu o amenda

Un tribunal din Freiburg l-a obligat pe neamt doar sa ii plateasca vaduvei romanului 6.000 euro si sa achite cheltuielile de judecata.Fermierul era acuzat ca i-a obligat pe roman si pe cumnatul acestuia sa incarce intr-o remorca baloti de paie in greutate totala de 800-900 de kilograme. Cei doi barbati ar fi muncit sub un soare arzator, fara nicio adiere de vant si fara sa li se acorde pauze de odihna si apa.Muncitorul roman in varsta de 32 de ani a murit ulterior de insolatie.Tribunalul de la Freiburg (sud-vestul Germaniei) a decis, vineri, ca nu poate fi dovedita vinovatia fermierului german. Acesta, care era anchetat pentru omor prin imprudenta, va trebui in final sa plateasca 8.000 de euro: 6.000 de euro vaduvei muncitorului roman si restul cheltuieli de judecata.Fermierul de 48 de ani a negat ca evenimentele s-ar fi desfasurat in modul in care au sustinut procurorii.