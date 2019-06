Un roman ar putea deveni noul primar al unui oras german intesat de vedete. Are sprijin de la Hollywood

Sprijin de la Hollywood

Coalizare anti-AfD

Ziare.

com

In primul tur al alegerilor locale din 26 mai, Octavian Ursu a primit 30,3% din voturi, rezultat cu care s-a clasat al doilea, dupa candidatul Alternativei pentru Germania (AfD), Sebastian Wippel, votat de 36,4% din alegatori.Daca reprezentantul AfD va castiga, atunci Gorlitz va deveni primul oras german cu un primar din randurile populistilor de dreapta.Octavian Ursu are insa sanse bune pentru victorie, deoarece celelalte partide din land ar putea sa-l sprijine la scrutinul din 16 iunie, tocmai pentru a impiedica victoria AfD.El a primit sustinere neasteptata si de la celebritati din lumea filmului si culturii din Germania si din afara tarii. Acestia au semnat o scrisoare deschisa in care au facut apel la populatia din Gorlitz sa voteze "impotriva urii si ostilitatii, a izolarii si discordiei".Petitia a fost semnata, printre altii, de cunoscutul regizor britanic de teatru si film Stephen Daldry ("Billy Elliot - I Will Dance"), nominalizat la Oscar, de actorii Burghart Klaubner ("Das Weibe Band"), Jana Pallaske ("Inglourious Basterds") si Volker Bruch ("Babylon Berlin"), precum si de autorii Daniel Kehlmann ("Die Vermessung der Welt") si Bernhard Schlink ("Der Vorleser"/ "The Reader"/"Cititorul").AfD nu este pomenita nominal in acest apel, dar oamenii sunt indemnati sa "aleaga cu intelepciune!"Industria filmului este o sursa importanta de venit pentru acest oras din estul Germaniei, dupa ce mai multe pelicule faimoase au fost realizate la Gorlitz, supranumit "Gorliwood": "The Grand Budapest Hotel", "Inglorious Basterds" sau "Monuments Men".Nu se poate anticipa impactul pe care un primar AfD l-ar putea avea asupra viitoarelor productii internationale la Gorlitz, avand in vedere ca aceasta formatiune se pronunta adesea impotriva strainilor.Octavian Ursu, de la CDU, ar putea beneficia de sprijinul candidatei ecologiste Franziska Schubert, care s-a plasat pe locul trei in primul tur (27,9%) si care a anuntat ca a purtat discutii constructive cu domnul Ursu in ceea ce priveste masurile de care ar fi nevoie pentru continuarea dezvoltarii orasului Gorlitz.Impreuna, voturile pentru CDU si pentru ecologisti ar fi lejer peste majoritatea absoluta necesara castigarii cursei pentru primarie si peste rezultatul de o treime din voturi care ar putea reveni AfD.In plus, se pare ca si Partidul Stangii/Die Linke ar urma sa-l sprijine pe Ursu, formatiunea care a ocupat locul patru (5,5%) in primul tur de scrutin.Octavian Ursu s-a nascut la Bucuresti, a absolvit Conservatorul si a venit in Germania in 1990 ca solist-instrumentist (trompeta) la Neue Lausitzer Philharmonie din Gorlitz. Ursu a intrat in 2009 in CDU si in 2010 a preluat conducerea circumscriptiei municipale din Gorlitz a formatiunii conservatoare.In 2014 el a fost ales in legislativul landului federal Saxonia, iar acum are sanse bune de a deveni primar al acestui oras din estul Germaniei.