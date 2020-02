Un roman de 23 de ani e printre cei ucisi in atacul armat din Germania

Ziare.

Potrivit edilului, informatia a fost confirmata de familia tanarului, dar nu si de autoritatile statului roman."Va confirm ca este decedat. Am vorbit cu parintii, cu unchiul lui de acolo. Si eu sunt ruda cu baiatul acesta. Suntem in stare de soc. Un nenorocit de neonazist s-a apucat si a impuscat prin barurile de acolo. Copilul abia iesise de la munca. A oprit sa-si ia un suc. Nici n-a apucat sa se dea jos din masina, era cu telefonul la ureche si nenorocitul cand a iesit de acolo de unde i-a impuscat pe ceilalti, a crezut ca vorbeste la telefon, cine stie... si l-a impuscat si pe el. Baiatul locuia acolo de 7-8 ani, cu familia. Era singurul copil la parinti. El lucra la o firma de curierat si parintii lucrau la un supermarket. Sunt in stare de soc", a declarat Marian Patuleanu.Potrivit edilului, familia tanarului nu are bani sa-l aduca in tara pentru inmormantare.Marian Patuleanu este revoltat ca autoritatile din Romania nu au comunicat oficial nimic despre moartea romanului."Unde e Ministerul de Externe? Daca ar fi alegeri maine ar urla toti. (...) E ceva incredibil. Ce stat, ce autoritati? (...) Parintii vor sa vada acum cum sa-l aduca in tara ca sunt niste costuri extraordinare. Sunt niste rude sarmane, ca n-au plecat de bine din tara. (...) La momentul actual, astept sa vad ce vor ei sa faca. Va dati seama ca va veni si un sprijin din partea noastra. Nu suntem noi o primarie foarte bogata, dar vom face un apel umanitar si din partea cetatenilor ca e ceva iesit din comun", a mai spus Marian Patuleanu.Un roman, mai multi cetateni turci, un bulgar si un bosniac se numara printre persoanele ucise in atacul armat comis in centrul oraselului Hanau, la periferia orasului Frankfurt, afirmau in cursul zilei surse citate de publicatia Die Zeit. Ministerul Roman de Externe a precizat insa, atunci, ca la acea ora doar 6 victime fusesera identificate si printre ele nu se afla un roman.In total, in atac au fost ucise noua persoane cu varste cuprinse intre 21 si 44 de ani. Autorul atacului, un individ de 43 de ani, si mama acestuia, in varsta de 72 de ani, au fost gasiti morti de autoritati joi dimineata, intr-un apartament.Procurorul Peter Frank a declarat ca autorul atacului avea profilul unei persoane cu o "gandire confuza" marcata de "perspective profund rasiste".