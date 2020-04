Un roman plecat in Germania la cules de sparanghel a murit de COVID-19

Coronavirus in diaspora

MAE transmite intr-un comunicat sec doar ca un cetatean roman infectat cu noul coronavirus a murit in Germania, unde era lucrator sezonier.Potrivit ministerului, aceasta persoana a murit sambata, iar abia miercuri autoritatile germane au confirmat ca era infectata cu noul coronavirus.MAE mentioneaza ca cetateanul roman se afla in Germania (regiunea Baden-Wurttemberg) din luna martie, activand ca lucrator sezonier."Reprezentantii Consulatului General la Stuttgart sunt in legatura cu membrii familiei cetateanului roman decedat si acorda asistenta, inclusiv pentru demersurile de repatriere a trupului neinsufletit, in limita competentelor legale si cu respectarea legislatiei statului de resedinta", arata MAEMai multe detalii despre acest caz aflam insa din Der Spiegel , publicatie care a publicat miercuri un articol cu privire la romanul care a murit in camera unde era cazat. Barbatul avea 57 de ani si lucra la o ferma de sparanghel din zona orasului Bad Krozingen.Inainte de a muri, romanul s-a plans de tuse si ca ii curge nasul.Venise in Germania pe 20 martie 2020, asa ca este foarte probabil ca in aceasta tara sa se fi infectat cu coronavirus.Dupa ce s-a confirmat ca romanul era infectat cu coronavirus, autoritatile din districtul Breisgau-Hochschwarzwald au luat masuri pentru a preveni o raspandire a bolii in randul lucratorilor. Astfel, colegii romanului au fost testati si plasati in izolare.Cererea de lucratori sezonieri este foarte mare in regiunea agricola unde a murit romanul, unde culeasul sparanghelului este acum in plina desfasurare.Ministerul Agriculturii din Baden-Wurttemberg se asteapta ca in aprilie sa fie necesari 4.900 de lucratori pentru recoltare, dupa cum a spus un purtator de cuvant al ministerului, citat de Der Spiegel.Conform datelor furnizate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica , pana acum, au fost confirmati cu noul coronavirus 713 romani din afara tarii. Cei mai multi sunt din Italia."713 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 421 in Italia, 196 in Spania, 25 in Franta, 9 in Germania, 47 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 2 in Austria, 2 in Belgia, 2 in Indonezia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg si Suedia", conform sursei citate.: 13 in Italia, 14 in Franta, 15 in Marea Britanie, 7 in Spania, 2 in Germania, unul in Belgia si unul in Suedia.B.B.