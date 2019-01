5 romani au murit pe o autostrada din Italia in timp ce fugeau de politie

Ziare.

Accidentul a avut loc pe autostrada Telesina, potrivit La Repubblica . Soferul roman ar fi condus cu 200 km/ora, a pierdut controlul masinii intr-o depasire periculoasa si a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de un tir care venea din sens opus, potrivit Il Sussidiario Patru romani au murit pe loc in accident, iar al 5-lea a fost transportat in stare grava la spitalul Rummo din Benevento, unde a decedat ulterior.Si cei doi politisti din masina care ii urmarea pe romani au fost raniti in accident, insa nu au suferit rani majore.Ulterior, agentii ajunsi la fata locului au descoperit in interiorul masinii Skoda bunurile furate, dar si mai multe instrumente de care s-au folosit romanii pentru a da spargerea.A.D.