Al patrulea avion cu romani repatriati din Italia ajunge in seara asta, la Constanta

LIVE

Ziare.

com

Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a declarat, marti, ca avionul va decola din Venetia si va ateriza la ora 19 la Mihail Kogalniceanu."Astazi, in jurul orei 19:10, la Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta, va ateriza al patrulea avion, parte din operatiunea de transport umanitar a romanilor din Italia.Pasagerii vor decola din Venetia. Odata ajunsi in Romania, vor parcurge traseul epidemiologic stabilit inca de la primul avion sosit pe AIMK Constanta.Li se vor preleva probe, care vor fi analizate la Bucuresti, iar apoi vor fi transportati sub escorta la centrul de carantinare din Techirghiol", a declarat prefectul.El a reamintit ca jandarmii asigura non-stop paza centrelor de carantinare din judetul Constanta.Sambata, doua aeronave cu romani din Italia au aterizat pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu , acestia fiind dusi la un centru de carantinare amenajat in cadrul unui hotel din Mamaia. Luni seara, un alt avion cu romani repatriati a ajuns in judetul Constanta, iar ei au fost transportati la centrul de carantinare de la Sanatoriul Balnear Techirghiol.