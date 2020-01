Bertola (Confindustria): Romanii din Italia renunta sa revina in tara si ca sa nu piarda calitatea sistemului de sanatate italian

Masuri de incurajare ca romanii sa vina acasa

Ziare.

com

Noul presedinte al Confindustria Romania a prezentat membrilor organizatiei planurile pentru viitor, dedicand un capitol separat situatiei deficitului fortei de munca din tara noastra ca si problema majora a dezvoltarii companiilor italiene din Romania.Acesta a solicitat Guvernului roman sa nu subevalueze fenomenul plecarii romanilor in afara tarii, remarcand ca acest proces pare de neoprit.. Natiunile Unite, Banca Mondiala si agentiile de statistica au efectuat un studiu in ceea ce priveste depopularea din tarile din est, luand un amplu spectru de timp in analiza, din 1989 in 2050.Putem observa ca Romania ar putea risca sa ocupe o pozitie trista, pozitia a doua dintre tarile din Europa de Est din acest punct de vedere, cu. Cerem Guvernului roman sa nu subevalueze acest fenomen, care pare de neoprit", a afirmat Giulio Bertola.Noul presedinte al Confindustria Romania a apreciat ca problema fortei de munca deficitare din Romania trebuie tratata prin incurajarea intoarcerii romanilor din strainatate."In ceea ce priveste lipsa de forta de munca, consider ca este indispensabil sa deschidem o masa de discutie cu Guvernul, dar si cu patronatele si cu celelalte asociatii romanesti, dar si cu principalele sindicate din tara, pentru ca este vorba de un argument de interes national si transversal pentru intreaga piata a muncii.Cand abordam tema lipsei de forta de munca este inevitabil sa nu ne gandim la posibila revenire a cetatenilor romani din strainatate.. Fara un angajament comun al tuturor acestor entitati, care sa se concretizeze intr-un proiect unic, o sa ducem lipsa de capacitati de a atrage romanii din strainatate", a subliniat Giulio Bertola.Acesta a apreciat ca strategia guvernamentala pentru revenirea romanilor in tara trebuie sa oferepentru acestia."Sunt convins ca trebuie, careia trebuie sa i se garanteze o revenire in patrie cu facilitati, cu minimul de formalitati birocratice.. O sa fie greu, dar nu conteaza, o s-o facem si o sa o solicitam in numeroase randuri, pentru acele societati care isi vor asuma politici de munca pe termen mediu si lung", a declarat Giulio Bertola.Presedintele Confindustria Romania a amintit ca situatia domeniului sanitar romanesc este un punct crucial in decizia romanilor din Italia de a nu reveni in patrie."Tema sanatatii este un alt punct crucial in ceea ce priveste decizia romanilor de a nu se intoarce in patrie. Romanii care au emigrat in Italia nu vor sa renunte la calitatea sanatatii din Italia si acesta ramane unul dintre motivele principale de renuntare la a reveni in patrie.In noul nostru proiect am prevazut o forma de sanatate complementara de bune practici italiene, conform principiilor de cultura mutuala pe care eu insumi, cu convingere ferma, am reusit sa le aduc in Romania de doi ani.. Din acest motiv vom dezvolta si mai mult aceasta forma de asistenta sanitara italiana non-profit, sprijinind de asemenea intregul sistem de sanatate public romanesc", a precizat Giulio Bertola.In cadrul reuniunii de joi seara a Adunarii Generale a Confindustria Romania, organizatorii au amintit ca in decembrie 2019 s-a implinit 140 de ani de relatii diplomatice dintre Italia si Romania.