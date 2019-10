Ca sa-l scape de amenda pe iubitul ei, o romanca s-a oferit sa faca sex cu carabinierii

Ziare.

Totul s-a intamplat in urma cu cateva nopti, cand, in timpul patrularii, un echipaj al politiei a oprit pentru control o Alfa Romeo 147. In masina se aflau doi barbati si romanca de 33 de ani, care este si proprietara masinii.In timpul verificarii, carabinierii au constatat ca soferul, tot un roman, iubitul femeii, conducea fara permis.In incercarea de a-i convinge pe politisti sa treaca cu vederea incidentul si sa nu-l amendeze pe sofer, femeia s-a oferit sa faca sex cu acestia. Foggiareporter.it noteaza ca incidentul ar fi dus si la confiscarea masinii.Carabinierii au fost socati de oferta romancei si au arestat-o pe loc pentru tentativa de coruptie.Ea a fost dusa in fata instantei, care i-a stabilit o perioada de arest la domiciliu.