Italia ne-a trimis inapoi in tara 16 romani condamnati, inclusiv pentru viol si crima

Romanii condamnati au varste cuprinse intre 24 si 59 de ani, potrivit unui comunicat al Politiei Romane Printre faptele comise de ei se numara infractiunile de furt calificat, viol si omor."Acestia au fost adusi in tara sub o escorta a Politiei Italiene, cu un zbor militar, de pe Aeroportul Ciampino din Roma pe Aeroportul International Henri Coanda.Recunoasterea pedepsei are ca baza legala Decizia cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27.11.2008 privind aplicarea principiului de reciprocitate in recunoasterea sentintelor penale, care prevad aplicarea pedepsei cu detentie sau masuri privative de libertate, in scopul executarii acestora in Uniunea Europeana.Cei in cauza au fost condamnati de instantele italiene, la pedepse cuprinse intre 3 ani si detentiunea pe viata, pentru comiterea, pe teritoriul Italiei, a unor infractiuni de:", potrivit documentului.Romanii vor fi incarcerati in Penitenciarul Rahova."La intoarcerea la Roma, aeronava militara a preluat doi cetateni romani, care erau cautati de autoritatile italiene in baza unor mandate europene de arestare, care isi vor ispasi pedeapsa in Italia (unul dintre ei fiind urmarit international pentru viol, iar al doilea pentru omor) ", conchide sursa citata.