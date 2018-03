Liderul unui clan mafiot din Italia a fost arestat dupa ce a incendiat casa unor romani

Ziare.

Antonio Labate, in varsta de 68 de ani, a fost arestat preventiv in cadrul unei investigatii efectuate de Directia antimafie din Reggio Calabria, afirma surse citate de presa italiana.Individul, liderul unui clan al organizatiei infractionale 'Ndrangheta, a fost arestat sub acuzatia ca pe 27 februarie a incercat sa dea foc casei unei familii de romani. Pe fondul unui conflict din cauza aruncarii gunoiului, barbatul isi amenintase vecinii ca le va da foc.El a fost surprins de camere de luat vederi in timp ce a mers cu o motoreta sa cumpere benzina de la o statie de alimentare, informeaza publicatia Il Mattino si agentia de presa ANSA.In momentul izbucnirii incendiului, in casa din Reggio Calabria se aflau sase romani, inclusiv doi copii. Toti au reusit sa fuga inainte de extinderea incendiului.