Matteo Salvini si "sclavii" din Romania

Ziare.

com

Sunt poate 10 ani de cand presa din Italia dezvaluie, periodic, cazurile "sclavilor" romani, ucrainieni, bulgari si africani de pe unele ferme agricole din sudul Italiei. Primul caz care a facut mai multa valva s-a datorat curajului unui ziarist italian care, pretinzand ca este roman, s-a infiltrat pe una din plantatiile suspecte.In alte cazuri politia italiana a facut arestari, fermierii acuzati fiind condamnati in instanta pentru practicile lor nemaivazute in Europa secolului nostru.Deunazi, ministrul de Interne, Matteo Salvini, comentand situatia exploatarii imigrantilor, a facut la randul sau o referire la Romania , care a provocat imediat contrareactii:"Nu exploatatii sunt de vina, deci nu romanii sau bulgarii (...) ci exploatatorii, respectiv conationalii dumneavoastra si firmele lor, care prefera sa angajeze romani si bulgari la negru, numai sa plateasca salarii mai mici, decat ale italienilor!", a scris pe pagina sa de Facebook europarlamentarul Mircea Pascu.Adevarul este ca ministrul italian nu acuzase Romania (si nici Bulgaria), ci anuntase doar ca va cere cooperarea autoritatilor din aceste tari pentru a combate traficul de persoane exploatabile:"Vom incerca sa combatem transporturile ilegale - a incheiat ministrul - in ultima perioada au fost gasite 300 de vehicule inmatriculate in Bulgaria si fara asigurare. Exista, de asemenea, un import de sclavi din tarile comunitare: Romania si Bulgaria. O sa scriu colegilor mei din aceste tari, caci facand parte din Uniunea Europeana, au si ei datoria sa verifice persoanele si masinile.Scopul este sa asiguram o gestionare transparenta a transporturilor ca sa eradicam aceste afaceri necurate".In acest context, replica lui Mircea Pascu pare cel putin disproportionata, caci ministrul italian nu facuse nicio acuzatie.Dar probabil ca, vazand ambianta foarte critica din sanul grupului socialist fata de noul guvern de la Roma, eurodeputatul PSD a profitat ca sa-i administreze la randu-i o lovitura cu subinteles patriotic.