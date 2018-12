O romanca a disparut in Italia: Familia o cauta si face apel la cei care ar putea sa ajute

Ziare.

Rodica Hornea, in varsta de 54 de ani, a disparut in seara zilei de 21 decembrie. Femeia ingrijea o familie de batrani din orasul Caserta si se pregatea sa revina in tara pentru a petrece Sarbatorile alaturi de familie.Ultimul contact cu familia a avut loc in dimineata zilei de 21 decembrie, cand a pus la punct ultimele detalii inaintea intoarcerii in tara.De aici insa urmeaza o poveste invaluita in mister si disperare pentru familia femeii. Rodica Hornea nu a mai ajuns in Romania de Sarbatori, astfel ca rudele s-au alarmat.Au incercat sa o sune, dar telefonul era inchis. Apoi, au incercat sa ia legatura cu rudele batranilor italieni de care avea grija, insa nici nepotii acestora nu au raspuns la telefon.Intr-un final, prin intermediul unei romance ce a lucrat in acea zona, rudele batranilor italieni au transmis ca Rodica Hornea s-a lovit de o etajera, a alunecat si s-a lovit in zona capului. Nepotii batranilor ar fi dus-o astfel la hotelul Amadeus din Caserta, in ideea ca a doua zi (pe 22 decembrie) va pleca spre Romania.Motivul pentru care au dus-o la hotel in loc de spital nu este insa clar deoarece rudele batranilor italieni au refuzat sa mai ofere explicatii familiei romancei.In aceste conditii, familia Rodicai Hornea a luat legatura cu Ambasada Romaniei din Italia si cu Politia locala, care a inceput o ancheta, insa de noua zile femeia este de negasit.Din informatiile oferitede familia Rodicai Hornea, femeia ar mai fi fost vazuta ulterior in gara din Caserta si ulterior in Roma . Aceste informatii nu sunt insa si confirmate oficial de autoritati.Familia Rodicai transmite insa ca, in urma accidentului suferit in Italia, femeia a suferit pierderi de memorie.C.S.