Presedintele Italiei condamna impuscarea bebelusului din Romania: Nu suntem Vestul Salbatic

"Italia nu se poate asemana cu Vestul Salbatic, unde unul cumpara o arma si trage cu ea de la balcon, ranind o fetita de un an, distrugandu-i sanatatea si viitorul. Este un act barbar si trebuie sa genereze indignare", a declarat Sergio Mattarella, citat de La Repubblica.Pe 17 iulie, un copil roman de doar un an a fost impuscat in spate, in timp ce se afla in bratele mamei sale, pe o strada din Roma. Un italian de 59 de ani, fost angajat al Senatului Italiei, a tras cu o arma cu aer comprimat, de la balconul locuintei. Fetita de 13 luni este spitalizata si se afla in stare critica.Agresorul a justificat gestul afirmand ca tocmai cumparase arma si a vrut sa o testeze.Mama si copilul locuiau intr-o tabara de nomazi din zona Via di Salone a capitalei Italiei.