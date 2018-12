Presedintele PMP, scrisoare catre ministrul italian de Interne, dupa modificarile Codului rutier care ii afecteaza pe romani

Ziare.

"V-ati prezentat in fata propriilor alegatori cu sloganul 'Italienii pe primul loc', transmitand mesajul de prigonire in Italia a cetatenilor apartinand altor state ale Uniunii Europene, politica dumneavoastra e profund gresita si nu are nimic de-a face cu secolul in care traim.Recentele modificari pe care le-ati adus Codului rutier italian, care interzic persoanelor ce au rezidenta in Italia de mai mult de 60 de zile sa circule cu un vehicul inmatriculat in strainatate, sunt profund discriminatorii si ingradesc libera circulatie a cetatenilor europeni, un principiu fundamental inscris la articolul 45 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene", a afirmat Eugen Tomac in scrisoarea transmisa ministrului de Interne italian, Matteo Salvini, potrivit unei postari pe Facebook a liderului PMP.Acesta a adaugat ca in Italia locuiesc 1,2 milioane de romani care contribuie la economia italiana, iar acestia nu trebuie vanati pe nedrept."In Italia locuiesc permanent sau provizoriu peste 1,2 milioane de cetateni romani care au contribuit in ultimii ani la bunul mers al economiei Italiei si care s-au integrat fara probleme in comunitatile pe care le deservesc. Popoarele noastre au o legatura unica, cladita in mii de ani, iar statele noastre au o cooperare strategica speciala, motiv pentru care trebuie sa privim cu grija la cetatenii nostri, nu sa ii vanam pe nedrept.Cetatenii romani care traiesc in Italia trebuie sa fie protejati, nu sanctionati intr-o maniera greu de inteles. Conform noilor prevederi ale Codului rutier italian, daca ai masina cu numere romanesti si permis italian, politia iti ia numerele, te amendeaza pe loc cu minim 712 Euro si in cazul in care in termen de 180 zile nu inregistrezi masina sau parasesti Italia, masina se va confisca de catre Statul Italian. Legea trebuie respectata, dar nu vrem ca o masura interna sa afecteze cetateni nevinovati, cu respect fata de lege, pentru care Italia este a doua lor casa", a explicat Tomac.Presedintele PMP mai spune ca niciun cetatean membru al UE nu trebuie sa simta ca este sanctionat pe nedrept. El face apel la Salvini sa gaseasca urgent o solutie pentru a nu ramane in istorie ca un "autor al destramarii"."Este important ca niciun cetatean al Uniunii Europene sa nu aiba sentimentul ca este sanctionat pe nedrept. Ar trebui sa existe institutia preventiei pentru orice abatere care tine de siguranta rutiera interna.Ati afirmat, in urma cu cateva zile, ca credeti in Europa, ca Uniunea Europeana a fost un vis fantastic care e pe punctul de a fi distrus. Daca nu doriti sa ramaneti in istorie ca si autor al destramarii, al distrugerii acestui vis, va solicit sa gasiti de urgenta o solutie pentru a opri aceasta prigoana impotriva cetatenilor romani care traiesc in Italia. Va solicit, domnule viceprim-ministru si ministru al Afacerilor Interne, sa gasiti cele mai urgente solutii pentru ca cetatenii romani sa se simta in siguranta si nediscriminati prin aplicarea noilor reglementari ce privesc siguranta rutiera", a conchis Eugen Tomac.Reactia liderului PMP vine in contextul in care in Italia a fost modificat Codul rutier prin care este interzis persoanelor care au rezidenta in Italia de mai mult de 60 de zile sa circule cu un vehicul inmatriculat in strainatate . Presa din Peninsula a relatat cazuri in care soferi avand masini cu numere de inmatriculare romanesti au fost opriti de politie si amendati.La randul sau, MAE a anuntat ca ambasada Romaniei la Roma actioneaza pentru a preintampina posibile discriminari ale romanilor , in urma modificarii Codului rutier italian, oferind asistenta consulara cetatenilor care vor constata masuri abuzive din partea autoritatilor locale in aplicarea noii legi in Italia.