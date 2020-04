Rares Bogdan, dezlantuit: Doar daca esti nebun dai drumul la 15.000 de romani sa plece in Italia

Ziare.

Europarlamentarul PNL cere Guvernului sa nu lase romanii sa plece la munca in afara tarii."Nu ai de ce sa dai drumul la 15.000 de romani, sa plece in Italia, decat daca esti nebun. Asta trebuie sa inceteze. Eu ma voi opune vehement, mai ales acum, in stare de urgenta, si cu curse speciale", a spus Rares Bogdan pentru Libertatea "Le-am spus clar, nu dati drumul, pentru ca sunteti inconstienti. Daca le dati drumul, le riscati sanatatea, in primul rand", a completat acesta.Rares Bogdan dezvaluie ca a avut discutii in acest sens cu premierul Ludovic Orban si ministrul Muncii si spune ca sanatatea celor care pleaca e pusa serios in pericol."In Italia si Saxonia este cerere de muncitori pentru cules de sparanghel, 18.000 in Germania, in Italia, 16.000 de muncitori, in Veneto, regiune invecinata cu Lombardia, cu Piemont, cea mai afectata zona de epidemia de coronavirus", a avertizat europarlamentarul."Din punctul de vedere al sanatatii oamenilor, nu avem de ce sa ii lasam sa mearga intr-un loc unde, pana acum cateva zile, a fost focar si unde nu s-a stins nici acum epidemia, pentru ca doar au redus mortii de la 900 la 400 sau 500, dar asta nu inseamna ca s-a stins acest focar. Deci, din punctul de vedere al securitatii individului, al fiecarui roman, nu avem dreptul sa ii trimitem acolo", a conchis Rares Bogdan.Avertismentul lui Rares Bogdan vine dupa ce peste 1.500 de romani au fost filmati inghesuiti, joi, pe Aeroportul International din Cluj-Napoca , in asteptarea aeronavelor care urmau sa ii duca la munca in Germania.