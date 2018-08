Roman cercetat in Italia pentru legaturi cu organizatii teroriste

Ziare.

com

Cei trei indivizi se deplasau cu un vehicul prin oraselul italian Montecatini Terme, situat in apropiere de Florenta. Soferul a refuzat sa opreasca la un control de rutina al politiei. Masina a fost abandonata dupa cateva sute de metri, iar cei trei indivizi au fugit pe jos.Autoritatile italiene au reusit sa ii retina dupa cateva ore. Suspectii sunt doi marocani si un roman cu varste cuprinse intre 25 si 29 de ani, rezidenti in Italia, informeaza publicatia Firenze Post.In vehiculul abandonat au fost gasite droguri, telefoane mobile, o carte despre Osama bin Laden, fostul lider al retelei teroriste Al-Qaida, si un exemplar al Coranului.Investigatia a fost preluata de Divizia Investigatii Generale si Operatiuni Speciale (DIGOS).Cei trei suspecti sunt cercetati in libertate pentru opunere de rezistenta in fata agentilor, trafic de droguri si posibile legaturi cu organizatii teroriste internationale. Autoritatile italiene incearca sa afle daca suspectii au contacte cu militanti islamisti.