Romani batuti si mutilati in propria locuinta in Italia

Cei doi fusesera intr-o vizita, iar cand s-au intors acasa au fost atacati de trei persoane mascate, relateaza Stiri Diaspora , citand veneziatoday.it.Femeia intrase in casa, iar sotul sau a ramas sa parcheze masina. Barbatul a fost atacat, batut, iar cei trei i-au taiat si o ureche. Cand sotia sa a iesit sa vada ce se intampla, aceasta a fost si ea atacata si batuta.Romanii au fost internati in stare grava in spital.