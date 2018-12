Romanii din Italia sunt furiosi, dupa anuntul ca noul Cod rutier i-ar putea lasa fara masini. Cum au reactionat

Ce transmite MAE

Postarea are peste 200 de comentarii, majoritatea ale romanilor. Acestia fac referire la modificarile aduse articolului 93 din Codul rutier italian. In acest context, presa din Peninsula a relatat cazuri in care soferi avand masini cu numere de inmatriculare romanesti au fost opriti de politie si amendati."Cred ca e un abuz grosolan... practic majoritatea celor ce conduc o masina imatriculata in ROMANIA nu sunt proprietari si dispun de un contract de comodat, facut la un notar...deci autoritatile italiene sechestreaza automobile ale unor proprietari romani majoritatea nu au resedinta in Italia, deci ca urmare proprietarii ar trebui sa dea in judecata statul Italian. Practic sechestreaza bunul unui cetatean European si isi bat Joc de notarii romani", sustine un roman intr-un mesaj pe pagina de Facebook a ambasadei Romaniei in Italia.Un alt internaut sustine ca noile dispozitii ale Codului rutier italian incalca prevederile europene."Aproape toate legile lor se contrazic si se elimina una pe cealalta!Nu sunt in norma cu legile Europene! Este jale daca ajungi sa te judeci. O alta chestie sunt contractele de internet, televiziune, gaze, curent etc. Am avut contract cu fastweb, sky si eni gas e luce pe care le-am inchis din iunie dar si pana acum ei tot incearca sa imi traga bani din cont cu toate ca tot ei sustin ca toate contractele sunt inchise definitiv si 100% legal.Nu ii poti trage la raspundere!E jale mare!", precizeaza un cetatean.Alte comentarii ale romanilor la postarea de pe reteaua de socializare a ambasadei tarii noastre in Italia continua in acelasi registru:"- Statul italian vrea 1.970 de euro pentru o asigurare la o masina si eu si nevasta avem nevoie de doua masini sa mergem la munca sa nu mai zic ca mai am si o motocicleta deci facand un calcul la rece sunt aproape 6 mii de euro ce ar trebui sa platesc.Am masina pe Romania pentru ca statul italian m-a obligat sa fac asta.- Legea asta este in Germania poti circula cu masina 60 de zile de domiciliu dupa care faci o cerere sa platesti taxa de circulare pe strazile din Germania si stai linistit 12 luni dupa care mergi si o imatriculezi in Germania daca vrei sa ramai inconntinuare la ei.dar asigurarile si strazile sunt mult mai bune decat in Italia.- Bine ca la noi in Romania pot sa circule cu masinile inmatriculate in Bulgaria! Cunosc o familie de romani care au dubla cetatenie, au casa cumparata in Italia dar s-au intors in Romania, aia ce fac inmatriculeaza masina in Italia de cate ori vin aici in vizita?"Un alt internaut spune ca se poate circula in Italia cu un autoturism inmatriculat in alta tara, in baza unui contract de comodat. Acesta este contrazis de un alt roman care sustine ca politia stradala italiana i-a transmis ca nu este adevarat si ca autovehiculul trebuie inmatriculat in Italia."- Cititi bine legea, se poate circula cu contract de comodat. Nu mai cititi toate prostiile puse si traduse de romani. Hai sa fim seriosi. Astazi dimineata in fata mea l au oprit pe un prieten. Totul regular. I-au zis ca prima sa luam foc degeaba sa citim cu atentie toate articolele.- Eu am fost la carabinieri, nu stiau nimic dar m-au tdimis la politia albastra (stradala) unde mi-au zis ca nu se poate circula cu comodat.trebuie inmatriculat pe it.daca nu o sechestreaza pe loc plus amenda consistenta", arata discutia dintre cei doi pe Facebook.Alti romani isi exprima nemultumirea inclusiv fata de ambasada Romaniei la Roma, precizand ca misiunea diplomatica mai bine ar lua masuri, nu doar sa anunte modificarile Codului rutier italian."- In loc sa ne traduceti legea nu ati putea sa va faceti treaba pentru ce sinteti platiti .Adica sa aparati interesele romanilor peste hotare? Doar impozitele si asigurarile intrau in visteria Romaniei.- Sa va fie rusine, nu puteti sa luati atitudine, daca vine unul din copii mei in Italia cu masina eu nu pot sa o conduc? Sunteti jenanti, dati numai anunturi", sunt mesajele transmise de doi romani ambasadei Romaniei in Italia.Cu privire la acest subiect, MAE a anuntat, duminica, intr-un comunicat de presa , ca ambasada Romaniei la Roma actioneaza pentru a preintampina posibile discriminari ale romanilor, in urma modificarii Codului rutier italian, oferind asistenta consulara cetatenilor care vor constata masuri abuzive din partea autoritatilor locale in aplicarea noii legi in Italia. Totodata, MAE a precizat ca va face o analiza a modificarilor legislative din Italia pentru a vedea daca sunt conforme cu legislatia UE.Ministerul Afacerilor Externe a reasigurat ca va lua toate masurile necesare pentru ca actiunile autoritatilor italiene sa nu incalce drepturile romanilor din Italia.