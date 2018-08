A murit romanul ranit grav dupa prabusirea autostrazii din Italia. Bilantul victimelor a crescut

Ziare.

Astfel, bilantul mortilor a crescut la 43 , dintre care doi romani."In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Cetateanul roman ranit in urma prabusirii viaductului Morandi a incetat din viata in cursul acestei zile.Decesul a fost notificat de catre medici, atat familiei, cat si reprezentantilor Consulatului General al Romaniei la Torino aflati la spital. Reprezentantii echipei consulare sunt in contact cu familia cetateanului roman si acorda asistenta consulara necesara in astfel de situatii, inclusiv prin eliberarea documentelor necesare repatrierii trupului neinsufletit si a certificatului de deces.Ministerul Afacerilor Externe transmite sincere condoleante familiei indurerate in aceste momente extrem de dificile", informeaza MAE.Ministerul Afacerilor Externe preciza, miercuri, ca unul dintre romanii declarati morti in urma prabusirii podului din apropierea orasului Genova, Italia, este de fapt in viata, insa este internat in coma profunda de gradul IV. Reprezentantii ministerului mai spuneau ca "eroarea a fost sesizata in cursul acestei zile, odata cu sosirea familiei care a constatat ca trupul neinsufletit prezentat de autoritatile italiene pentru identificare nu era cel al cetateanului roman in cauza".