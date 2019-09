Tinere din Romania fortate sa se prostitueze in Italia: 7 suspecti retinuti, din care 5 sunt romani

Ziare.

Astfel a fost destructurata o retea de proxenetism, care a obligat cel putin zece fete sa se prostitueze pe drumul provincial 122 dintre Mornico si Calcinate. Toate sunt romance, potrivit publicatiei locale ecodibergamo.it."Au adus femei tinere din Romania in Italia si apoi le-au pus sa se prostitueze, noaptea, de-a lungul drumului provincial 122 care traverseaza Mornico, Ghisalba si Calcinate. Femeile predau toti banii castigati, care ajungeau la persoane de nationalitate albaneza", potrivit sursei citate.Carabinierii din Bergamo, in colaborare cu o echipa a Politiei Romane, au confiscat proprietati in valoare de 300.000 de euro, inclusiv un apartament, doua garaje in Bonate Sopra, un alt apartament in Seriate si sume de aproximativ 50.000 de euro.Banii erau depusi in conturi din Italia si Romania, care au legatura cu membrii unui grup infractional din Pascani, romani stabiliti in zona Bergamo, acuzati, printre altele, de trafic de persoane, sclavie moderna si proxenetism.In total, sapte persoane din Italia, Romania si Austria au fost retinute. In cadrul operatiunii au fost achizionate cladiri si terenuri si in tara noastra.Cinci dintre persoanele retinute sunt cetateni romani.