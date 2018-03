Trei romani au fost raniti dupa ce un microbuz a lovit un camion in Italia

Ziare.

Accidentul a avut loc sambata la ora 7.20 (8.20, ora Romaniei) pe Autostrada italiana A4, in zona Arino, pe sensul Venetia-Padova.Un microbuz Ford Tranzit a lovit in viteza un camion care era stationat regulamentar, imediat dupa intrarea intr-un spatiu de servicii al autostrazii, relateaza cotidianul Corriere della Sera si site-ul VeneziaToday.it.Trei romani care erau in microbuz au fost raniti, au declarat surse medicale citate de editia regionala a cotidianului Corriere della Sera. La fata locului au fost trimise numeroase echipaje de politie si ambulante din orasele Mira, Mestre si Padova, Potrivit surselor citate, ranitii nu prezinta risc vital.Autoritatile italiene suspecteaza ca soferul microbuzului a intrat cu viteza prea mare in spatiul pentru servicii si nu a fost suficient de atent, astfel ca a lovit camionul stationat.